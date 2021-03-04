觀音借庫，每年農曆正月廿六就是觀音大開庫房的日子。大家通常會到上環觀音堂、大坑蓮花宮或紅磡觀音廟借庫。但香港就有一間位於慈雲山山上的觀音佛堂，善信要借庫就先要攀山而上。

借庫須備觀音借庫寶牒，慈雲山觀音佛堂的借庫寶牒包括觀音衣、元寶、壽金、蠟燭、長壽香、細線香、開運花牌、發財包及福物。每間廟的借庫寶牒都大同小異，主要想為誠心向觀音娘娘祈求心願。不過福物方面，每間廟都有自己的特色。慈雲山觀音佛堂的發財包中有花生，寓意生猛；髮菜寓意發財；還有一張觀音月曆卡。福物則是碗筷鎖匙扣，代表豐衣足食。而發財花影約有四至五款，如生意興隆、財運亨通、萬事勝意及心想事成等。而開運花牌、發財包及福物拜神後可帶回家，至年尾還神帶回廟中化掉。

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而觀音借庫的重頭戲，就是庫銀利是。一般庫銀利是裏都是千多萬至幾億銀碼，但要數最貴的庫銀利是可算是紅磡觀音廟，最大面值達十億。不過也不是每一間都可以借錢的，上環觀音堂的勝意物品就全部都沒有銀碼，而是不同的祝福語；有些廟更會擺放六合彩或馬票作庫銀利是，喻意橫財就手。而慈雲山觀音佛堂工作人員榮哥則表示，廟裏的庫銀利是最低金額是一千八百萬，最高達八億八千萬。而在最初訂定這些銀碼時，他們會透過參神儀式問那間廟裏的觀音某些銀碼，問祂是否同意用來借庫。很多人說觀音借庫一借就要連續借三年及還三年，不然會有厄運。對此榮哥表示：「觀音娘娘是慈悲的，不會責罰或怪責你，下一年有空就盡快來還神。」

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說到觀音借庫的起源，也是眾說紛云。其中一個說法是源於上環觀音堂，聞說當年因很多小朋友沒書讀，觀音堂就以借庫形式，籌集香油錢幫助小朋友上學。而東華三院公共服務經理 Vandesar則表示：「觀音借庫的起源有很多種說法，慈雲山觀音堂會採用生菜勝會的說法，生菜勝會由宋朝開始一直到明清也很頂盛。本來生菜勝會跟借庫是沒有直接關係，最初生菜勝會是正月廿六及白衣觀音誕誕期。當時是農業社會，所以善信都是求生財及生子，慢慢演變，農業社會轉變成工業及商業社會，人丁需求下降，就變成主要求財，衍生出借庫這個活動。最早的記載是1963年開始已有報紙記載慈雲山觀音佛堂有生菜勝會。而當年善信到慈雲山借庫更會攜有生菜 、薑、茨菇及風車。」

這間建於1853年的觀音佛堂更是慈雲山及Temple Hill這個名字的由來。Van：「當時慈雲山這個通道是來往香港及廣洲的貿易通道，很多商人帶貨物經過慈雲山﹐希望有個地方可以讓他們休息，同時又覺得這個地方很有靈性，所以就在這裏建廟直至現在。」廟內除了有供奉觀音娘娘的水月宮，也供奉不同神靈。而除了每年的觀音借庫，相傳很靈驗的還有觀音龍床求子。

今年疫情下，觀音借庫也首次不對外開放，改為電子直播代借庫。東華三院豁下提供借庫的廟決定透過網上登記，代善信借庫並進行網上直投。不過總有人會擔心不親自借庫，會不夠誠心及不靈驗。Van表示：「我們開始幫善信借庫前，自己會有個參神儀式，跟觀音娘娘說清楚今年因為這個情況，所以由院方代表善信借庫，保佑大家。」

慈雲山觀音佛堂

地址：九龍慈雲山沙田㘭道400號

記者：陳靜雅

攝影：潘志恆、伍永健

編輯：鄒仲安

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