若要你離鄉別井，去到一個語言不通的地方；生活環境由鄉村小鎮，變成國際大城市，你會有何反應？美國人妻李達詩（Stacy）就嘗試尋找香港可愛之處，廣東話、歷史古廟、長衫等都是她的最愛。她甚至在這裏，找到一生中最愛。

採訪時適逢農曆新年，1958年出生、屬狗的Stacy今年犯太歲，她帶我們到鴨脷洲的洪聖古廟攝太歲。甫踏入廟，她就先買寶牒香燭，十分熟練。然後走到太歲像、洪聖像、觀音像前逐一上香，「我希望攝太歲後，太歲爺不會不高興。」Stacy大笑道。她說大學時已有接觸到中國文化，如十二生肖、天干地支等。來到香港後就認識更多，例如每逢農曆新年她都會買一本風水運程書，「知道今年犯太歲，當時我在家中大叫要去攝太歲。」Stacy訪問時中英夾雜，沒想到她還懂得看運程書。

Stacy是香港大學檔案中心總監，2006年因工作來港，在香港生活約15年。雖然攝太歲（道教）又拜觀音（佛教），但原來她是一名基督徒，「我看不到基督教和佛教有甚麼衝突，我認為佛教更像人生哲學。」她周六到教堂參與主日崇拜後，就會到不同古廟參觀，如天后廟、觀音廟等。其中鴨脷洲洪聖古廟是她最喜歡的廟宇。「以前鴨脷洲對岸的山嶺就像一隻老虎，乍看之下就像要跳過來攻擊鴨脷洲。廟前兩根柱就是一個籠，將老虎困在這裏。」Stacy對着古廟侃侃而談。因為在大學時修讀文化人類學，對這些神話故事特別感興趣。最令她意想不到的是，自己在同事介紹下，認識了同樣對本地歷史文化有深入了解的李浩然博士，兩人更譜出一段港大戀曲。

仔教老婆應付母親 婆媳關係融洽

「當時他邀請我吃飯，我以為有其他同事，但他說只有我倆，那時很驚訝，想為甚麼是我？」Stacy坦言沒有想過會在香港覓到終身伴侶。可是當互相了解時，她卻發現彷彿「噠」一聲被眼前這個男人吸引着。香港人夫配美國人妻，不但沒有文化差異，更加幫助對方認識彼此的文化。兩人結婚已6年多，李浩然就曾教Stacy用純正廣東話講香港粗口。雖然Stacy礙於正在訪問，不願說是甚麼粗口，在旁的丈夫憶述：「有一次她問mother的中文是甚麼。我問她想知較正式的還是口語。她說想知口語，我就說『老母』。」可是Stacy卻立即大庭廣眾下，大聲重複一遍，頓時把李浩然嚇倒，急着跟她解釋這個詞不可以大聲講。

除此之外，Stacy感覺婚後對家人有更多認識。一般香港新抱也會面對婆媳關係的煩惱，Stacy說：「我很喜歡我奶奶。」她指奶奶不懂英文，她倆都是用廣東話聊天，奶奶還會教她廣東話和下廚。李浩然笑說一早已教Stacy如何應付母親，「只要重複她問題的最後兩個字就可以，例如你覺得好不好吃，你就答好吃；喜不喜歡，你就說喜歡。」雖然Stacy跟老爺奶奶的關係融洽，但原來最初李浩然母親得悉兒子有未婚妻後非常擔心。「（未婚妻一事）傳到母親那邊時，變成一個70歲的外國人。我媽就想，糟了，兒子識了一個年紀那麼大的外國人。」後來兩人一同拜訪，家人得知兩人年紀相若才鬆一口氣。對於媳婦喜歡中式傳統，老爺奶奶又有甚麼意見？「我母親經常說，Stacy識貨，知道甚麼是好東西。」李浩然笑說。

奶奶口中的好東西是指Stacy身穿的長衫。「長衫非常優雅，不論甚麼身形也適合，甚至會令你更好看。」她指無論去教堂、吃飯，還是工作，很難找到一個不適合穿長衫的場合。可是本身長衫的剪裁較為適合亞洲人，對美國人的Stacy來說，肩位適合，腰身又未必合適。後經朋友介紹，認識了一位裁縫，她便決定親自設計適合自己的長衫。「我的靈感通常來自二、三十年代的上海海報和照片。」她會看着那些照片，畫下自己想要的設計，甚至會親自買布料製作長衫。Stacy的長衫有一個共通點——手袖一般都會到手肘或手腕。她笑稱因為自己上了年紀，不想讓人看到手臂的贅肉。現時Stacy家中有十多套長衫，大都是她親自設計。

不習慣返美生活 「太黑有點恐怖」

原本Stacy只打算在香港生活6至7年。「我在美國也未試過在一個地方待這麼久。」對她來說，最困難的是突然到香港這大城市生活。她直言初時幾個月的生活非常辛苦，因為適應不了香港的生活節奏，「香港永不入黑，到處也亮着燈，我以前住的地方晚上就沒有光，那時難以入睡。」一段時間後，Stacy卻覺得自己開始愛上香港。為學習廣東話，開始走入社區，聆聽及了解其他人的想法，漸漸意識到自己在一個怎樣的地方生活。有趣的是，當她回到美國時，竟然不習慣家鄉的生活，「我覺得太黑，有點恐怖。」

到底喜歡香港甚麼？她指很難只選一種，「很喜歡香港人、很喜歡香港菜、很喜歡香港歷史、很喜歡香港文化。」Stacy用半鹹淡的廣東話說。她覺得香港就像家一般，在這裏生活很自在。或者老一輩會認為外國人沒可能成為香港人，也許唯一決定你是不是香港人的條件，就是你是否愛香港。

記者：麥景朗

攝影：鄭明川