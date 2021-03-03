香港2.28大抓捕，受迫害者之一是來自美國的人權律師John Clancey關尚義，他到警署報到時，手上拿著一本書《Humankind：A Hopeful History》，作者是荷蘭年輕歷史學者Rutger Bregman ，他被譽為當今歐洲最具影響力的思想家之一。他的前作《Utopia for Realists: How We Can Build the Ideal World》認為大家不要再埋怨世界各種不平等，要建立理想世界，有三個政策支柱：基本收入保障、十五小時工作周及開放邊境公民自由流動，只有這樣才能達到理想生活。

關尚義手上拿着那本《Humankind：A Hopeful History》，在香港黑暗時代，有其獨特意義。作者認為綜觀古今中外，各門各派，心理學家、哲學家、古代哲人與啟蒙思想家的想法，大相逕庭，互相批評，但他們不約而同地存在一點共識，就是「人性本惡」。西方世界的思想家由馬基維利到霍布斯、佛洛伊德，他們對性惡論均深信不疑。人們相信自己的天性是「惡」，因此才需要政府管理，制訂無數法律條文去監督，這塑造了我們的現代生活。

Rutger Bregman認為這大錯特錯，他研究人類廿萬年來的歷史，證明從智人時代開始即可看出人性本善，愛和平，天性傾向是群居合作而非自私的競爭猜忌。現代人在性惡的論證中，既有心理學實驗，例如 Stanley Milgram的耶魯撞擊實驗、 Philip Zimbardo 的史丹福監獄實驗，文學上有暢銷小說《蒼蠅王》，筆下本來純真的孩子，流落荒島求生，結果激發出邪惡人性。

危難前 互相幫助脫險

作者提出了這些廣傳的性惡論，其實充滿錯漏，史丹佛監獄實驗展現出人性的極端暴力，但實驗設計其實錯漏百出，實驗結果不可信，但我們之所以毫不猶豫全盤接受這些「壞科學」，是因為現代人本身已經接受了性本惡，文明只不過是脆弱的外衣。作者引述真實的少年荒島求生事件，結果不是《蒼蠅王》所預言，而是大家互相幫助，最後一起獲救，又例如1943年倫敦被納粹空襲狂轟猛炸，在危難下人性光輝盡現，不單止井然有序，而且守望相助。

全書最後一章叫〈The Other Cheek〉，Rutger Bregman詳述南非結束種族隔離，黑人當家日子來臨，昔日掌權的少數白人Afrikaners認為黑人會復仇，已準備好開戰。曼德拉親自約晤Afrikaner將軍Constand Viljoen，經過四個月密談，贏得對方尊重，雙方攜手阻止南非陷入內戰。

「人之初，性本善」我們念蒙書《三字經》已懂，但《Humankind》一書用很多例子告訴大家，「性善」這信念很重要，當你信人性惡，就會生惡念受惡果。他鼓勵大家「It’s when a crisis hits...that we humans become our best selves.」危難才是活出更好自己的時候。

John，感謝您，叫香港人在黑暗之中，活出人性的光輝，即使起初只是一點一點微弱的光線，但也足夠支持大家，守望下去！

撰文：劉細良

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