83歲香港前特首董建華於2005年因23條「腳痛」落台，今早又在北京人民大會堂不慎跌倒，難免令人擔心其健康問題。雖然董建華隨即回覆網上平台思考香港查詢時稱，「感謝大家關心，我沒事」，但對於如董建華83歲的高齡人士而言，如果不幸跌倒受傷，其實後果可以是非常嚴重，例如骨折，撞傷頭部及引致慢性腦積血等。

男性跌倒死亡比例高女性逾20%

根據衞生署長者健康中心數字顯示，65歲以上的社區長者中，有10.1%人曾於受訪半年內至少跌倒過一次；曾跌倒的長者中，有10.2%出現骨折。署方又估計，本港65歲及以上的社區長者中，每年約每5人便有1人跌倒，約75%人會受傷，包括頭部創傷及骨折。本港於2012年便有187名65歲及以上長者因跌倒死亡，男性佔近67%。當中44%個案於家中發生，其次為院舍等地方。

長者跌倒易骨折及撞傷頭部腦積血

有神經外科專科醫生曾指出，長者意外跌倒受傷，除了可引起骨折，腦部出現慢性的硬膜下積血也很常見，因為長者腦部會隨年齡增長而出現萎縮，頭骨與腦部之間的虛位增加，當遇到意外時，例如撞到頭部、跌倒，甚至只是輕微的「戳一戳」，其間帶來的晃動，都可造成大腦橋連靜脈血管撕裂，引致腦硬膜下出血。病人起初可能只有輕微頭痛、頭暈，幾日後甚至症狀消失。估計有一半人，腦部停止出血後，身體可自行吸收血水，但有一半人可能會變成慢性腦硬膜下積血。

當腦積血逐漸增多，會導致顱內壓升高而產生相關的症狀。情況通常會發生在受傷3至4星期後，病人的日常表現會變得不同，例如神智混亂、容易攰、瞓好多、行路變得不穩陣，例如多次不自覺再跌倒，頭痛會漸嚴重。若單邊腦受壓，有時會出現類似中風症狀，包括說話不清晰或單邊手腳不靈活。如果顱內壓持續上升，病人會有神智不清、昏迷，甚至死亡。臨床上當醫生追問病歷，差不多一半病人都忘記了自己有否意外受傷；或受傷時有否撞到頭部。至於撞擊的地方包括洗手盆、門框、門邊或者在廁所滑倒。有些病人則在晚上起床「屙夜尿」時，沒有開燈而撞傷。本港每年就約有200宗長者懷疑因跌倒意外而導致慢性腦硬膜下積血病例。

長者跌倒後勿亂動 要先檢查傷勢

一般情況下，長者意外跌倒時，身邊人要了解他們是否清醒，例如呼喚其名字，盡量留在原位，然後嘗試叫他們活動手腳，或詢問有否出現疼痛，再慢慢扶起或讓他們在安全地方躺下休息。其間可協助處理傷口及召救護車送院處理。至於撞傷頭部，要為傷口止血，如用已消毒的紗布，並保持傷口乾淨，其間最好不要胡亂塗用藥物，以免污染傷口或影響之後處理，應盡快到醫院求醫。此外，日常要留意家中隱藏的危機陷阱，可趁疫情留家的日子，為長者執拾及清理雜物，保持家居通道暢通、有充足照明，例如安置晚間感應燈，避免長者晚上如廁時發生意外。

記者：方富銓

編輯：鄒仲安

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