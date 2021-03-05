不少香港人很熟悉的「EVE白兔牌」止痛藥，被網民喻為最強止痛藥，10分鐘內就可以止頭痛或經痛，不少香港人每次去日本旅行都會大量購入。早前有一名25歲台灣女子因經痛不適，在上年年底和1月底服用「EVE白兔牌」後，出現頭暈及想吐的症狀，經醫生檢查後發現有低血壓、腎上腺功能不足等問題。

效用比一般止痛藥強

香港大學李嘉誠醫學院臨床試驗中心名譽副教授崔俊明指，含「布洛芬」（Ibuprofen）成份的「EVE白兔牌」，是非類固醇消炎止痛藥，功效包括消炎、退燒和紓緩痛楚，常用於風濕性關節炎、痛風症、神經性肌肉失調症，軟組織發炎以至頭痛、牙痛、經痛等普通痛症。崔俊明教授指布洛芬這類非類固醇消炎止痛藥，比一般止痛藥效力更強，「市場上一般止痛藥如撲熱息痛，跟布洛芬一樣有止痛退燒效果，但卻沒有布洛芬的消炎作用。」

易致腸胃不適及頭暈

雖然效力比一般止痛藥強，但崔俊明教授提醒，布洛芬有一定副作用，不能過量服用，「副作用包括引起腸胃不適、頭暈及腹瀉。長期服用、服用高劑量人士或年長患者會較易產生副作用，患有腸胃潰瘍或出血的病人亦不應服用，而曾有腸胃出血、潰瘍或穿孔的病人，服用前應諮詢醫生或藥劑師意見。」除此之外，布洛芬也有機會影響腎臟的功能，但導致腎功能受損的情況很罕見，多發生在有腎臟問題的病人身上。不過即使健康人士，攝取量都不能超過上限，越高劑量越容易產生副作用。「成人建議劑量為每日1,200至2,400毫克，最高3,200毫克；12－17歲青年每日上限為2,400毫克；12歲以下小童為每日40毫克/公斤。」換言之以每次服用2粒，相等於200毫克計，即成人每日服用最好不多過6次（12粒）。

氧化鎂能中和胃酸無助減少副作用

對於有些止痛藥會添加氧化鎂，以不傷胃作買點，崔俊明教授解釋，氧化鎂的確能有效減低布洛芬對胃部的剌激，「它有中和胃酸的作用，能減弱胃酸對胃壁的剌激，有助緩解胃部不適，例如灼熱感、胃酸過多等症狀。氧化鎂的副作用不多，在部份人士身上有機會導致輕瀉，但停藥後便會恢復正常。」他補充氧化鎂雖說能減低胃部不適，但不代表能抵消布洛芬的副作用，所以不要看到止痛藥含氧化鎂就以為沒有副作用。

其實如果想紓緩經痛，崔俊明教授建議熱敷下腹及多做運動都有幫助，如須服用藥物，可選擇一般的撲熱息痛，但也要避免過量服用。

記者：馮思穎

編輯：鄒仲安

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