上回講到我（曼爸）四出「睇樓」，但畢竟「睇樓」這回事，永遠都係「睇極都有得睇」。有朋友就問，「睇樓」前可否先「打個岔」，講講目前英國的疫情？始終我身邊有不少朋友，都因擔心早前每日數萬宗的確診個案，而推遲了移英的步伐，他們擔心疫情是否令英國變得像電影《28日後》（28 Days Later）那麼恐怖？本地人是否仍有歧視戴口罩的問題？本地防疫意識又是否很薄弱？畢竟「命仔」緊要過樓，先update一下疫情，也許是更貼地的主題。

講之前，戴好頭盔，筆者一直強調不應以偏蓋全，畢竟我「曼爸」人如其名，暫居於曼徹斯特，充其量也只曾到過利物浦（Liverpool）、克魯（Crewe）等地，對於英國其他城市的疫情，我不便扮作專家，因此就以曼市為例，姑且一談。

超市設購物車消毒站

我到超市購物，發現基本上本地人都會戴上口罩，大部份的超市亦會要求佩戴口罩才准內進，而且在門外更加設自助消毒站，提供消毒液及抹紙，讓顧客把購物車「抹乾抹淨」。部份超市更有限制人流措施，要求顧客在外排隊，並保持兩米距離，而本地人亦樂於遵守。還記得我第一所光顧的超市，遇上一位外籍中年婦女，竟把自己扮成「董太」一樣，全身防護衣與透明面罩！我也曾試過在Waitrose（較為高檔的英國超市）買牛扒，當時站於凍櫃前端視良久，忽爾發現背後不遠處站着一位英國紳士，打算待我選到心頭好後才靠近選購。其實本地人的防疫意識十分強，筆者以為，也許因為香港僅止數十宗確診也要封樓限聚，令我們很容易會產生一種觀感，認為英國數萬宗確診必然比香港愁雲慘霧十倍百倍，加上新聞的渲染，令大家都非常擔心扺英後會否很易「中招」。連筆者的藍絲親友也曾說︰「因住病毒毒死你呀！」筆者只好無奈地說，閱讀新聞不應以偏蓋全，畢竟Beyond都有唱過︰「總之報紙寫乜我就信乜，電視做乜我就睇乜」，在21世紀的今天，不該如此愚昧了吧？

我亦曾到市中心的銀行辦理戶口事宜，當時職員竟如喜劇電影般搞笑，首先要求筆者於桌上放下證件，待「彈開數尺」後才過來拿取。到職員跟筆者商議時，職員竟沒有來到筆者身邊，反而坐於另一張櫃檯（相距約5米距離），然後「遙距」以電話溝通。明明現場都能聽到她的聲音，也看到她的樣貌，她卻堅持坐到遠處再致電我，既搞笑，也凸顯出她們對抗疫的認真。

IKEA購物自取免接觸 須於指定位置停車

另一例子則是我到宜家家居IKEA「購物自取」，沒想到她們連購物自取也十分講究。職員會先要求我把汽車停泊於指定範圍，然後着筆者致電IKEA並輸入訂單號碼，隨後筆者會獲得一個指定泊車處，職員便會把貨物送到停車位置。過程中，大家互不接觸，大大減低了感染機會。當然街上總會有部份人不戴口罩，但為數不多，即使偶爾遇到，由於路面廣闊，互相也沒有接觸。始終英國不會「周街都係人」，總之我奉勸各位不用過份擔心，保持衞生即可，那麼藍絲親友的「詛咒」便不會得逞。

勿懷「小農基因」 毋須常擔心被歧視

另一件讓我特別深刻的經歷，就是本地人十分有教養，非常為人着想。有次我於超市捧着三兩件貨物排隊結賬，而前方的顧客卻有一整車日用品等待「埋單」，就在那一剎，前方的顧客發現了我的存在，並着我繞過他先付錢離開。坦白講，我在香港活了40多年，在超市排隊結賬，未嘗受過「上家」如此禮讓。而當我回到所住的大廈時，假如與其他人士一同等候電梯，她們都會因遵守社交距離而多問一句「May I?」，方會進入，既君子亦紳士。曾有朋友問及有否受到歧視，我想說的是，不要時常懷着那種受逼害的小農基因，總覺得別人歧視自己，即使別人有歧視，也是歧視你的「行為」，而非你的「種族」，切勿「諗多咗」，檢討自己才是上策。

執筆之際，英國已有超過2,000萬人口接種首劑疫苖，佔總人口近三分一，而每天確診宗數也大幅減少，英國政府並預計於7月31日前，18至49歲組別將全數接受首次接種，進度令人欣慰。奉勸準備移英的朋友，不必被心中的魔鬼嚇怕。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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