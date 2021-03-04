CarMan主持Toby Leung一直被身邊各人勸他做多點運動減肥，大家的關心他都收到了，因此今年他決定嘗試再接觸單車，實行努力做運動減減肥。不過各位讀者都知，買部單車很容易，但怎樣運送它們去踩單車路線才是真正問題。尤其是駕駛兩門跑車的人，車廂空間不大，變相很難收納單車。

NASCAR時速達300km/h 單車照樣穩陣

上次跟Toby踩單車鬥快出大埔的「肥仔Michael」，表示他的單車舖最近來了一件良品，就是今次測試的SeaSucker單車吸盤。這款來自美國的汽車配件聲稱使用後，連超級跑車也可以在車頂載單車。在產品官方影片中，看到使用SeaSucker後，就算在飄移賽車車頂、或者時速達到300km/h的NASCAR身上，單車都不會被速度、強風或加速力弄掉。於是Michael跟Toby打賭，如果後者能在使用SeaSucker後能把單車弄跌，Michael便送一部Pinarello單車給Toby，到底今次的測試誰勝誰負呢？

豐田86實試 安裝和拆卸步驟簡易

為了好好測試，Toby借來了一部豐田86，看看兩門2+2跑車能否裝上這個SeaSucker。說起來，它是一款真空吸盤式的單車架，利用抽真空的原理，可以不用像傳統單車架一樣，要經過複雜的安裝和拆卸步驟便能使用。據Michael所說，SeaSucker單車架完全符合法例，而且在美國經過測試，不會像強國產物般「求求其」。不過實際裝拆的情況又如何呢？Toby便跟各位觀眾測試一番。首先他將車頂和擋風玻璃擦拭乾淨，就像日常安裝GoPro的吸盤架一樣，然後把吸盤放置在車頂和尾玻璃，之後便開始反覆按壓，將吸盤內抽真空。直到吸盤鎖定後，要把單車的前輪拆除，然後放置到固定架上，並鎖好快拆裝置。Toby表示幸好86的儲物空間足夠放置單車前輪，於是「置放單車」這一環節便率先通過。

山路盡油加速又重煞 沒影響操控感乘坐感

大家最關心的「整甩單車」環節，SeaSucker又能否應付得到呢？Toby在鹿頸蜿蜒的山路上飛馳，又試過原地盡油加速、以及重煞車，可是怎都好，車頂上的單車始終牢牢的保留在原位。雖然置放單車後的86重心明顯比平常高，可是對整體乘坐感或操控性可謂沒有影響，這一點讓Toby感到很出奇。經過多番測試，最終CarMan挑戰Michael的SeaSucker以失敗告終，Toby心儀的Pinarello也無疾而終了。最後說說售價，今次測試、能載一部單車的SeaSucker單車架，售$2,800，之後每加一部單車就加$1,000。雖然它的價錢比一般單車架，貴幾倍甚至十倍。不過Toby認為這個SeaSucker，其實是給予一些駕駛尺碼細小的車，或者跑車所使用，如果閣下駕駛一部普通私家車、七人車或者SUV的話，相信這件產品未必合用了。

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

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