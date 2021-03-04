下周二英文科導師Miss Vivian會講解主動及被動語態應怎運用；而下周四數學科導師Mr. William會教分數除法。

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呈分試補習班｜小五英文 主動及被動語態應用

日期：3月9日（周二）

時間：4:30pm – 5pm

對象 ﹕小五學生

導師 ﹕進研教育資深英文導師 Vivian Lau

在日常用語中，我們很常用的是主動語態 (Active Voice)，但有時亦會用到被動語態 (Passive Voice)。被動語態其實是英文動詞的一種形式，用於表示主語(Subject) 承受一些動作。我們一起看看它如何構成。

呈分試補習班｜小五數學 分數除法 倒數相乘是關鍵步驟

日期：3月11日（周四）

時間：4:30pm – 5pm

對象 ﹕小五學生

導師﹕進研教育數學導師 William Chan

當遇到分數除法時，應如何應對？我們一起看看以下的例子。

首先，將除號變乘號。

之後把後面的分數上下調轉，再把兩者相乘，便能得出答案！

呈分試補習班中、英、數導師團隊。

呈分試補習班本季課程大綱及主要課題。

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