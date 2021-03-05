港島的行山路線一直都很受歡迎，原因很簡單，路況良好，起終點交通方便之餘，又可以看到風光明媚的景觀。這次水金來到港島東小西灣，經龍躍徑到達幾個拍照打卡位，更可以參觀歷史悠久的古蹟。路線全長5.5公里，大部份路段都是完整的山徑或馬路，跟小馬山同樣高CP值的路線，誠意推薦給愛拍照的朋友來挑戰吧！

小西灣藍灣半島出發 一探黑角頭燈塔

這次的行山路線起點位於小西灣，出發前可以先到藍灣半島的Donki補給，然後沿小西灣海濱花園散步至龍躍徑入口。上了數級樓梯遇到分岔路時任擇其一前行，左邊的路線有海景看，水金更幸運地巧遇活潑的松鼠呢！來到小西灣二號休憩處時須左轉至黑角徑，從這邊前往黑角頭燈塔。黑角徑是一條依山傍海的平坦水泥路，在綠蔭下飽覽將軍澳及東龍島的怡人景色，還設置數張木椅給山友小休。燈塔在黑角徑的盡頭，可惜是不開放參觀的，而旁邊則有崎嶇山徑到海岸觀賞石刻文物，不過非常陡斜難行，建議有豐富行山經驗且裝備充足的山友才挑戰吧！

駐港英軍30年代建造炮台碉堡

原路折返至龍躍徑後，繼續走到山上，左轉至歌連臣角道並向下走，沿途景觀開揚，可眺望懸崖上黑角頭燈塔的全貌，以及對岸的將軍澳。前行10分鐘後，在歌連臣角懲教所前的左邊欄杆外有一條隱蔽小徑，這裏就是通往炮台碉堡的入口。小心跨越欄杆後走下小徑，5分鐘後前路豁然開朗，並可以在長樓梯前拍照打卡。拾級而下，終於到達歌連臣角炮台碉堡！炮台碉堡在30年代由駐港英軍建造，為了加強香港島東部海岸的防守力。時至今日，炮台內的設施早已被移除，而炮台本體也因長期失修，其中一個碉堡已經倒塌，另一個也被颱風山竹局部破壞了。小心翼翼走進滿地瓦礫的探照燈掩體，從這裏望向大海，猶如一個大電視的屏幕，是近年最熱門的拍照打卡位。

登砵甸乍山觀景台 落千級樓梯往大浪灣

在歌連臣角炮台碉堡拍照後，原路走回主徑到歌連臣角道花園的茶水站，接行砵甸乍山郊遊徑。郊遊徑的初段是連續爬升百多米的樓梯，大約走了500多級就看到觀景台的指示牌，左轉前行就到達砵甸乍山觀景台，這裏可以看到獅子山、飛鵝山、將軍澳及東龍洲，景色非常遼闊。在觀景台旁的涼亭休息一會後，走回郊遊徑主道前行10分鐘後，依指示牌左轉前往大浪灣。這下坡路段全程共1,000多級樓梯，可遠眺歌連臣角懲教所及石澳。下山約30分鐘後，水金終於看到大浪灣海灘啦！在進入海灘前，左邊有一條小徑到達大浪灣石刻，可順道來欣賞3,500年前用來保佑航海員的古蹟。參觀過石刻後，沿路走到大浪灣海灘，最後走到停車場，搭乘紅色公共小巴回到筲箕灣，結束這趟港島東漫遊之旅。

遊龍躍徑時大家應注意以下事項：

1. 龍躍徑及砵甸乍山郊遊徑路況非常良好，惟中途沒有補給站，宜在藍灣半島買齊糧食飲料；

2. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

3. 前往黑角頭海岸石刻的山徑非常崎嶇，部份須游繩下降，建議有豐富行山經驗並帶備手套的山友才可挑戰；

4. 到歌連臣角炮台碉堡跨越欄杆時安全至上，並穿着防滑運動鞋，有助步行陡峭的小徑；

5. 炮台碉堡屬戰事古蹟，長期失修，不建議爬上碉堡屋頂拍照打卡，以免建築物倒塌而受傷。

撰文：蒲．臺島 Gold2TW

攝影：水金、Foster、Simon

編輯：鄒仲安

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