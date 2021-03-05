養寵物是一世的責任，這個道理不單止成人明白，就連小朋友都深深體會到。土耳其有位十歲的小女孩，為了帶家中飼養的狗狗到獸醫院治療，背着愛犬走了近3公里的路，而路上還積滿了厚厚的雪。

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這位土耳其小女孩Cemre SuTürköz，年僅十歲，她十分寵愛家中的狗狗Pamuk。女孩一家居住在土耳其的偏遠城市基基斯（İkizce），而且寓所更是在近郊地區，一旦狗狗生病要看醫生就要徒步走到鎮上。

近日狗狗Pamuk生病了，適逢有位醫生剛好來到鎮上為一頭母牛治病，女孩Cemre隨即用繩子將狗狗背在身上，並在堆滿了厚雪的路上背着狗狗走了近3公里，希望趕到鎮上醫治愛犬。

幸好經醫生Ogün Öztürk進行一連串的檢查後，發現Pamuk只是患上普通的皮膚病，身體並沒有大礙。由於女孩對待狗狗的愛心打動了醫生，認為這份人狗的友情屬無價之寶，所以決定不收女孩的醫藥費，並將女孩的事分享至網上，得到很多人對女孩的稱讚，甚至有不少人都認為女孩比起很多的成人更懂得去愛護狗狗。

資料來源：orduolay、Twitter@Ogün Öztürk

撰文：黃雅純

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