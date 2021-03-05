近日水果界的熱話相信離不開台灣鳳梨，由擔心滯銷到現在一果難求，或許你亦正想盡辦法入手鳳梨，之不過亦毋須急於一時。因為今次被中國禁止入口的台灣鳳梨，品種上屬金鑽鳳梨，根據台灣農委會的資料，當造的月份由3月至5月及10月至11月，所以各位不妨等待一下，到時再慢慢品嚐最好的金鑽鳳梨。要支持台灣農民，除了直接購入新鮮的鳳梨外，由於金鑽鳳梨在台灣農產品佔有率頗為高，因此亦衍生出不同的鳳梨副產品，而且經過今次事件後，不少台商亦宣佈研發更多以鳳梨為主的商品。在新產品推出市場之前，其實亦有不少現有加工食品及用品已經在市面有售，就藉著今次的鳳梨之爭，介紹以下各類以鳳梨製作的商品。

香港製造鳳梨酥 空運材料每日新鮮焗製

一提起台灣旅行手信，必然是入口鬆化的鳳梨酥，但由於包裝及保存問題，一般都不太可能即造即賣。而香港有一間主打售賣手工鳳梨酥的店舖，由一名修讀過藍帶課程的年輕餅師主理，除了採用台灣的金鑽鳳梨作餡料外，外層的酥皮亦經過改良，牛油比例較多，中和了鳳梨的甜酸感，入口鬆軟而帶上微微的果香，最緊要是整個鳳梨酥的原材料，每日新觧空運到港，絕對是百分百台灣鳳梨酥。

烘焙・愛麗斯：https://bit.ly/37nByT9

鳳梨果茶醬 一醬兩食特製鳳梨冰茶

金鑽鳳梨在當造的月份，平均的甜度可高達13度，加上甜中帶有微微的酸味，用來製作果醬產品亦非常適合，由台灣本地農民製作的金鑽鳳梨果茶醬，成為了北大武山當地著名的土製特產，由於甜度源自生果的天然果糖，所以不會有過甜的情況，除了可以作果醬搭配麵包外，官方亦推薦以冷水沖製鳳梨冰茶，提供一樽醬兩食用方法。

售賣點：HKTVMALL https://bit.ly/38cjP11

健康鳳梨醋製品 適合怕甜人士

果醋一直都是健康人士常渴的飲品，當中含有的醋酸有助抑壓消化澱粉質的消化酶，可減慢身體對食物中糖份的攝取，而台灣亦出產過一種加入糯米精製鳳梨醋，比較起一般市面上的果汁製品，品牌標榜以台灣的天然鳳梨製作，而在網上網購平台都有不錯的評分，若然怕進食新鮮鳳梨會吸收過多的糖份，鳳梨醋亦是一個不錯的副食品選擇。

售賣點：HKTVMALL https://bit.ly/2O2NSBq

菠蘿乾果凸顯果香 台灣「咸濕」食物鳳梨乾

香港台灣兩地文化相近，香港一提及「咸濕」食物，必然會想起話梅、嘉應子、陳皮等等，而鳳梨角（鳳梨乾）、芭樂乾、蜜洛神花等等，絕對可稱之為台灣「咸濕」食物代表。過去沒有冷藏設備，農民將水果風乾，進一步延長食物的食存期，而製作上更令水果的味道進一步濃縮，因此鳳梨角更可凸顯出鳳梨的味道，就算在當造的日子外，亦能享用到甜度十足的金鑽鳳梨。

阿木台灣麵：https://www.mutaiwanstore.com/shop

至於多人認識的品牌快車肉乾，亦有推出一種名為鳳梨花風乾件，雖然同屬乾果類別，但由於風乾的程度相對上沒太高，外表乾身之餘，但裏面依然保留果肉的口感，官方亦在介紹中提及，用來製作的鳳梨甜度高達16至18度，在一般的果肉製品上確實少見，非常適合愛甜人士。

保護傘：https://bit.ly/3qkZXPv

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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