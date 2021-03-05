一隻在西貢市中心流浪多年的貓咪Betty，近日有街坊發現牠口腔潰爛嚴重發炎，甚至難以進食。為了讓貓咪能夠及時得到治療，西貢街坊隨即聯絡愛領養動物中心（Love Adopt Animal Society）。

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屬本地短毛貓的Betty，估計約有2至4歲，是西貢市中心一帶的浪貓。即使流浪街頭，但Betty平時都有一眾好心的西貢街坊輪流照顧、餵食，但近日有街坊發現Betty口腔潰爛、嚴重發炎。

口腔潰爛是貓咪常見的口腔疾病之一，貓咪的口黏膜、舌及齒齦會發炎，甚至會潰瘍、壞死等，因為疼痛的關係而無法正常地咀嚼食物，並會流過多的口水。 一旦貓咪患上口腔潰爛，而沒有及時治療，有機會因為食欲不振而令身體衰弱，甚至會餓死。

愛領養動物中心收到救助後，隨即帶貓咪Betty到獸醫院進行治療。獸醫立即替Betty進行手術，拔除了所有壞死發炎的牙齒，而大部份已潰爛含膿，手術後的Betty只剩下幾顆門牙。經過驗血後醫生確定Betty是一隻年輕的貓咪，而且非常親人，所以街坊和愛領養動物中心都不忍心再讓Betty流浪，要為牠找一個新家。

現時Betty已經絕育，全身驗血報告良好，亦杜了蟲和蝨。雖然曾經是浪浪，但Betty已經習慣與街坊打成一片，所以性格極度親人，同時也是一隻為食的貓咪，希望Betty會找到一個寵愛牠的家。

愛領養動物中心將會在3月6日及7日在西貢萬宜灣文娛康樂中心舉辦嘉年華，屆時會有貓狗領養日及不同寵物用品小店的市集，而貓咪Betty亦會在中心等待接受領養。

愛領養動物中心嘉年華

日期：3月6日及7日 (星期六及日)

時間：11:00 - 20:00

領養時間：13:00 - 18:00

地點：西貢萬宜灣文娛康樂中心

資料來源： 愛領養動物中心

撰文：黃雅純

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