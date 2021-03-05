「我媽會說：『跑跑跑，跑斷腳啦你』；我太太會投訴：『喂，留多一點時間回來吃飯，陪陪兩個女兒』；但我很喜歡那種強迫自己到很累的狀態，要透過suffering（受苦） 或是struggling（掙扎）才找到身體中的潛質。」38歲的梁俊強（Jacky）興奮說道。

麥理浩徑（100km）、衛奕信徑（78km）、港島徑（50km）、鳳凰徑（70km），被稱為香港四大山徑，一般人跑完其中一條，已經要了他們半條人命。但一名旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg， 每年農曆大年初一都會發起一個名為「香港四大山徑超級挑戰」的極限山跑，廣發「英雄帖」邀請世界各地的跑山高手參加這個總共298公里，垂直上落14,500米的極限山跑比賽。雖然既沒獎金又沒獎牌，但不乏各國高手慕名參加，Jacky就是史上首位在50小時內完成四徑挑戰的跑手，打破2017年由英國跑手創下的53小時紀錄。

年初一早上6時49分，Jacky由麥理浩徑的終點屯門田夫仔起步，太陽伴着他的腳步慢慢升起，經城門水塘、大老山，逆跑至西貢北潭涌，順利跑完麥理浩徑的100公里。晚上約9時，他轉跑第二條衛奕信徑，從南涌出發，孤身跑進空山寂寂的八仙嶺，通宵跑至藍田，Jacky形容這段路是四徑中跑得最辛苦的一條，「是很寒冷、孤獨的感覺，那是首個跑通宵的晚上，精神差，又冇力，心想還有很遠路，信心被擊沉。由120公里跑至160公里感覺很緩慢，又睏，吃東西又消化、吸收不到。」早上7時多跑到沙田坳，已經跑了一日一夜。

人有三急回歸自然 通宵跑山突見人頭

跑至藍田港鐵站，他乘地鐵到太古，轉戰第三條港島徑。下午約1時Jacky由石澳出發，穿過比旺角更多人的龍脊，再跑過大潭篤及淺水灣，跑了228公里，到達山頂時已經晚上8時40分。「我支援團隊的車手十分厲害，16分鐘就由山頂到中環碼頭，讓我趕上9時開往梅窩的慢船。」四徑挑戰賽不單止路程、距離嚴苛，連規則亦相當嚴格，參加者只可在轉換主徑之間接受外來補給，包括接載跑手的車手在內，補給團體限制為二人。「順利趕上船後我就把握時間吃東西、按摩和睡覺。」一條山徑動輒數十公里，Jacky往往要一邊跑一邊吃薯仔或是能量棒果腹，就算跑經便利店都要拿着杯麵邊走邊吃。有入自然有出，人有三急怎樣處理？「沿途有洗手間，但有些時候真的要回歸大自然，自己『垃圾』自己帶走。」他指會用膠袋盛着大便，見到有垃圾桶就扔。

沿鳳凰徑通宵跑至大嶼山的石壁水塘，總距離跑至約250公里，Jacky開始出現幻覺，「欄杆上面有一些類似鐵球的裝飾，我開始看到第一個人頭，跑着跑着那個人頭消失了，之後繼續跑就看到第二、第三個人頭。」除了浮現又消失的人頭，他跑上昂坪時，從左手邊的大澳方向聽到有人開派對歡呼的聲音，「我轉過頭一看，烏燈黑火甚麼都沒有，那時是凌晨5時，哪會有人歡呼?」他指自己因為連續跑了兩日兩夜睡眠不足，在精神與肉體雙重疲勞夾擊下，令自己判斷力出錯，「你問我怕不怕撞鬼，我更怕撞到狗，那時已經沒有害怕撞鬼的餘力，一心想着不要出意外，不要中途暈下，要到公廁水喉斟水。」

兒時小胖子 山賽給予成功感

「跑到梅窩終點的郵筒，伏在上面沉澱數秒，開始覺得不真實及夢幻。」Jacky激動得眼淚鼻涕直流，回想小時候的自己，是不擅長運動的小胖子，頂多只有班際足球比賽被人叫去守龍門，「看到別人可以打校隊，很帥氣，在運動場上有機會上頒獎台，是小時候很渴望的事。」大學畢業後他有兩個目標，一個是渣打馬拉松，另一個是樂施毅行者，「我開始在樓下公園繞圈跑，跑10多公里，跑至小腿發炎。」參加首個山賽就是雷利衛徑長征，用32小時走完衛奕信徑的78公里，「自此就有一種很莫名其妙的成功感，回看八仙嶺山頭就會告訴自己，這樣難捱都捱過，膝蓋痛都可以回到終點。」

正職為物理治療師的Jacky，每星期至少會抽一個全日來練跑，風雨不改早上5時起床，吃過早餐8時就開始跑山，一星期跑70至100公里。「如果缺少一兩個星期的練習，就會感覺到心肺或是肌耐力明顯下跌，如果自己跑不回以前的距離、時間，會質疑和失望。」他認為跑山就是強迫自己向前，在山道中跑步，靜聽自己呼吸、腳步和心跳聲，獨處有種安穩的感覺，一切都不用明言，「看到身邊的行山人士或是跑山的，同樣喘着氣仍然努力，一起默默努力登上山頂，發現原來有同路人，為共同的目標奮鬥。」

記者：梁中勝

攝影：張洛晞、洪輝進

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