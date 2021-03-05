在2019年初確診子宮癌1期，早已完成治療的金燕玲，星期三（3月3日）於個人YouTube頻道上載了一條短片，透露在農曆年前發現自己患上乳癌，有臨床腫瘤科專科醫生指，若曾經患過子宮癌（又稱子宮體癌），會有較大機會患上乳癌、腸癌甚至肺癌。

下體無故流血為警號

子宮癌在香港女性常見癌症中排名第四，臨床腫瘤科專科醫生饒家棟醫學博士表示，子宮癌的確切成因不明，惟肥胖，有糖尿病、曾服用乳癌治療藥物他莫昔芬（Tamoxifen）、沒生育過或較遲停經的婦女，都有較高機會患子宮內膜癌。「主要症狀是下體流血，例如經期與經期之間有流血情況；停經婦女若出現下體流血，有九成機會是患上子宮癌。」

經手術化驗後才能確定期數

金燕玲當時形容腫瘤『食』咗入子宮內壁，饒家棟醫學博士指出，假如腫瘤入侵了子宮肌肉層，是屬於1B期。病人須要做全切手術，將整個子宮，卵巢和周邊淋巴切除，這不單是醫治方法，也是婦科癌症的期數測試（FIGO staging），即是須經手術化驗後才能決定期數。他補充：「很多癌症在手術前要知道準確期數，會透過磁力共振、正電子電腦掃描，查看有沒有轉移迹象；婦科癌症也會做這些檢查，但仍須透過手術後的組織化驗，才能確定真正期數。 」

早期乳癌可選擇局部切除

再度患癌，金燕玲表示是在拉筋時摸到左胸有粒不明物體而求醫，經檢查後證實患上1B期乳癌，她早前已完成局部切除手術，之前須接受電療。饒家棟醫學博士指乳癌症狀包括乳房腫脹、摸到有硬塊、乳頭凹陷、嚴重更可能出現乳頭含膿或出血，甚至是皮膚紅腫。由於早期乳癌通常沒症狀，很多時是透過乳房造影或自我檢查發現。

早期乳癌會先採用手術治療，切除腫瘤和腋下前哨淋巴，若前哨淋巴沒驗到有癌細胞，代表沒轉移，手術便完成。相反，若驗出有癌細胞，就須要清除所有腋下淋巴，以防癌細胞擴散至身體其他器官。患者在完成乳癌局部切除後，須配合輔助電療。饒家棟醫學博士解釋，局部切除的好處是可保留乳房，對於荷爾蒙受體陽性、HER2受體陰性的乳癌患者，進行局部切除加電療，效果等同全乳房切除。但如果HER2受體呈陽性，就須要先做化療和標靶治療，完成後再配合鞏固電療，以減低復發風險。

BRCA基因增患癌風險

子宮癌患者如果要預防乳癌和其他癌症，饒家棟醫學博士建議應更頻密地做身體檢查，以及檢測是否帶有BRCA基因突變。BRCA屬遺傳性基因，會一代傳一代；而BRCA 1、BRCA 2基因突變均與癌症息息相關。「帶有BRCA 1基因突變，會多2至3倍機會患子宮癌；多3至4倍機會患子宮頸癌；患腸癌的風險亦會多2倍。如果帶有BRCA 1 或 BRCA 2基因突變，80歲前患卵巢癌的機會大約有50%。若同時帶有BRCA 1 和 BRCA 2基因突變，70歲前患乳癌的風險可高達85%或以上，患胰臟癌的機會也會多2至4倍。」

他表示一旦驗出有BRCA 基因突變，患者及其家人都須要提高警覺，定期進行檢查。「有些帶有BRCA 基因突變的乳癌患者會選擇預防性切除，切除子宮和卵巢，以減少其他婦科癌症的發生。」

記者：馮思穎

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