如果你有看過ViuTV的節目，特別是《全民造星》系列，便必定能認得他的聲音。「旁白君」文卓森憑着又寸又抵死，兼有個人意見的破格旁白成功上位入屋，不過原來他除了旁白出色，打機亦有不錯實力。情迷MOBA類遊戲，慣常位置是打野和單人線的他，在《傳說對決》曾經上過「星耀1」，只欠兩粒星便到「傳說」，其中一個角色更是全香港排行第九。而在最新的電話版《英雄聯盟：激鬥峽谷》就更在東南亞測試伺服器中排行最強的1.6%，都算幾勁，成積絕對不俗。

小學沉迷《寵物小精靈》 因八字必用奇異種子

「我的打機歷史就是跟很多人一樣，由小學玩的無聊網頁遊戲開始。」旁白君自言從小就沉迷打機，小時候最迷的就是《寵物小精靈》，Game Boy必定隨身之餘，更例必帶定幾排電，以防隨時冇電：「喜歡打機，可能是因為可以操控遊戲裏的角色，在另一個世界中成為另一個自己。」他還分享了一個有趣打機「習慣」：「因為我的名字叫『阿森』，而且屬木，所以我每一代都必定會在大目博士那裏取得奇異種子；可能有人說這是中二病，但我覺得這是小朋友在遊戲世界，找到屬於自己的歸屬感。」

搶試《英雄聯盟：激鬥峽谷》 《全民造星III》工作都唔理

旁白君說近年最喜歡的必定是MOBA類型遊戲，跟不少玩家一樣，早期用電腦玩《英雄聯盟》，後來就轉用電話玩《傳說對決》。雖然如此，《傳說對決》對他來說始終只是「condom」，心始終繫着《英雄聯盟》，可惜電話版一拖再拖，幸好最近《英雄聯盟：激鬥峽谷》終於推出測試版，即使香港未有得玩，他也即時下載日本版搶試：「我當時立即下載了日本版，當晚即時不停地玩，近乎是不眠不休，那是我還在忙《全民造星III》！畀花姐聽到唔知點算。」他試玩幾個月，成積不俗，對新作亦相當讚賞：「電話版《英雄聯盟》其實是從電腦版移植過來，暫時有40多個角色，雖然在電話版中會有一些微調，例如因換成電話屏幕操作，有些技能可能會有一些分別，但整體無論地圖和玩法其實也非常相似，完全能感到跟電腦版相同的快感。最大分別就是電話版遊戲時間會短一點，大概15分鐘一場。」

最愛自殘角色 遊戲中拒絕「做人」

「我玩《英雄聯盟》很喜歡用吸血鬼和Dr. Mundo，不過用得很差，成日死。」他說喜歡的原因是他們都是有缺陷美的英雄。他們有共通點，就是會「用生命值硬接」，是要用生命付出代價的英雄：吸血鬼出招會扣自己的血；Dr. Mundo也同樣是一出招便扣自己血。「係難用，但真係好有型。我很喜歡用怪物型、非人類型的英雄，我覺得平時在現實生活已經是做人，在遊戲中當然要做一些特別一點的角色。」他表示今次在電話版最喜歡用的就是龍女，因為她的絕招是變成一條龍，非常有型。

專程飛台灣朝聖 代表公司出戰

「早幾年真的曾經試過專程飛到台灣，就是為了看電競比賽。他們真的有一個專業場館，裏面全都是電競周邊產品；電競隊伍就如英超的足球隊般，fans會歡呼，喜歡這遊戲的人在那裏真的會很感動。」他說那次感受極深，真正感受到打機原來可以如此專業：「那時候《英雄聯盟》剛剛列入為亞運項目，我很驚訝一個電腦遊戲竟然可以成為亞運項目，還幻想說不定有天我也可以做亞運選手，但後來發現是不可能的，因為真的要比較年輕，手速很快才有優勢。」雖然做不了職業選手，但旁白君也成了公司代表隊，曾上過戰場殺敵：「參加過一個小型比賽，有主持，有現場評述，感覺相當好。」他說希望《英雄聯盟：激鬥峽谷》推出後，會有大型比賽舉行：「更希望能穿着比賽制服，在比賽台上贏一次，要比賽後可以歡呼的，享受真的在台上比賽和勝出的感覺！」

打機必用iPhone 買iPhone 12只裝一Game專打機

「如果你有留意比賽，所有台灣職業選手，即使本身有贊助商，但比賽時也是用iPhone的，所以打《英雄傳說》一定是用iPhone！」他說也曾用過其他電話，但總覺得iPhone比較順暢，亦少有hang機：「要知道以前玩《傳說對決》 ，要鬥快進入遊戲選角色，搶位置，用其他電話好像怎樣也是慢一點，爭不到常用角色，做不到自己最佳的位置，成積便差很遠。」他更在上年年尾入手了iPhone 12，卻不是用來日常用，而是專門用來打機！「打機有電話打入，有message好掃興，所以我索性專用一部新機打機！」他說iPhone 12雖然屏幕並非最大，但卻剛好配合他的手形：「我想這可能是不同人有不同習慣，有些人甚至喜歡用iPad玩。有些真正專業玩家是用3指甚至4指操作，我當然還未用到，但電話較細比較容易用吧。」不說還以為你是iPhone代言人。

打機識女友 開台直播《英雄聯盟：激鬥峽谷》

「很多男生打機，女朋友也會反對，但我有些不同，因為我的女朋友是因打機而認識。有一次打排位戰，對手正是她，還在想應否出盡全力應付；結果我為了尊重對手，出盡全力，結果卻是敗陣。作為一個打機比女朋友弱的人，其實也是開心的。試問有多少人，可以有一個女朋友比自己更喜歡打機。」旁白君甜笑加苦笑說。

另外，其實旁白君亦一直都有做打機節目和直播，希望推動打機文化，雖然唔算多人睇，但他就說希望藉《英雄聯盟：激鬥峽谷》推出重新出發，想聽他的旁白和看他打機，不妨支持一下。「遊戲給我最大的影響，除了是工餘放鬆，最重要可能就是訓練EQ。因為我做打機直播，無論對手如何，隊友有多弱，我也不能破口大罵。別人的實力你沒法控制，更重要是如何跟他溝通 ，會影響到別人和自己的情緒，令我做人會因而正面一點，我經常在遊戲中跟隊友說：『仲有得打，撐住呀』」不錯，無論形勢多差，也總要撐住！

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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