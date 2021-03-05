英殖時期的古老建築在港島區為數不少，中環區的高樓間便有一座百年古蹟，白色外牆，通花木門，充滿歐洲色彩。梅夫人婦女會是一個私人會所，自1916年起便一直駐紮在花園道這古老大宅之中，大門長期緊閉，非常神秘。

開埠初期的香港，很多受教育的歐洲單身女性獨自越洋來香港擔任護士、教師、秘書等工作，但要在香港找到安全而又價格相宜的住宿地方不易。當時總督Francis Henry May（梅含理爵士）的夫人Helena May便以$3,600購入土地，並籌款興建及成立梅夫人婦女會。

在交通並不發達的年代，梅夫人婦女會正正依傍中環纜車站，就近中環商業地區，附近又有教會，地理位置非常理想，梅夫人婦女會以相宜的價錢出租宿位給這群異鄉女性，「目的並不是牟利，而是去照顧這班女士，希望她們有一個安全的居所。」宣傳及推廣小組主席Dr.Ruth Kan說。住宿之餘，梅夫人婦女會亦舉辦社交活動，包括舞會，讓男士如政府官員、軍人、商人都可以前來參加，單身女性們便有機會認識對象。

時至今天，要進入梅夫人婦女會，除了在一年一度的開放日或由會員朋友帶領之外，便要通過面試成為會員。而所謂的面試也只不過是跟理事會成員閒聊，分享工作背景和加入會所的原因，面試以英語或廣東話進行，由於會所大部份會員都是外國人，所以英語也算是會所內不可或缺的語言。本地會員入會費$10,500，月費$600；海外住宿會員入會費$180，月費$120。即使入了會，會所亦有其守則：短褲、有洞的牛仔褲、帽等衣物不可穿着，室內公共地方不能講電話，保留了英式淑女世界的傳統。

梅夫人婦女會建築物的外形屬維多利亞及愛德華古典復興主義建築風格，仿效了古典設計。正門兩則的大柱是在希臘愛奧尼克式柱式（Ionic Order）設計之上再增添了裝飾，整體而言相當西式，但細心一看，便會發現其中式瓦頂，中式木質家具和青花瓷擺設，中西合壁得來華麗而毫不突兀，吸引很多人特意入會，只為租借場地來舉辦婚禮。

梅夫人婦女會有主樓及副樓兩座建築物，主樓建於1916年，有餐廳、宴會室、圖書館、芭蕾舞室等設施，女生房間的樓層是男士們禁足之地。不過，曾有男士為見女朋友一面而偷偷變妝潛入女生房間，「那位男生穿上裙子，戴了頭巾亦化了妝，瞞騙了職員成功上了房間。」總經理Betty笑說。後來，為了讓這些女性的另一半都可以一起生活，會所內的網球場於1954年改建成三層高的副樓，劃出16間男女共用的房間，有獨立洗手間和開放式廚房。自此，梅夫人婦女會便成為了同時招待兩性的會所。雖然現今外國人會員比較多，但也有香港人因種種原因，例如因家居裝修而短暫租住會所。

餐廳是會所其中一個亮點，網上評價相當正面。餐廳並非只能吃到西餐，還有亞洲菜供應，早午晚分別有不同的菜單，下午茶時段可品嚐傳統英式下午茶，晚上則可選擇套餐，前菜、主菜、甜品三道菜$390無加一。記者試食晚市套餐，前菜蟹肉沙拉配青瓜凍，啖啖蟹肉配上清新得來帶有甜味的青瓜凍，非常合適作前菜。主菜香煎鱸魚，三文魚子，鹹魚薯波配粉紅胡椒白牛油汁，鱸魚香口，油份較重，配上三文魚子中和了油味，配菜鹹魚薯波鹹魚味不算濃烈，葱味較重。甜品是白朱古力Eton mess配烤開心果碎，Eton mess是傳統英式甜品，造型相當精緻，味道不過不失。

散點美食方而，廚師特別推介印尼炒飯配雞肉串燒（$80）、磨菇湯（$55）、傳統英式蘿蔔蛋糕（$40）。印尼炒飯蝦肉大大粒，十分足料。餐廳負責人表示很多顧客為了磨菇湯而回來光顧，果然，湯中滿滿的磨菇碎非常香濃，值得一試。蘿蔔蛋糕則肉桂味香，表面蓋上一大層奶油乳酪，味道較重。

參考房價：

單人房（主樓）

一晚 $630

月租 $12,690

雙人房（主樓）

一晚 $820

月租 $16,800

服務式公寓（副樓）

一晚 $900－$1,040

月租 $17,770－$22,950

梅夫人婦女會 The Helena May

地址：中環花園道35號

電話： 2522 6766

網頁：www.helenamay.com

記者：黃曉楓

攝影：簡加希、洪輝進

編輯：鄒仲安

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