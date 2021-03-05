裝修DIY在香港不算盛行，但其實很多家居裝修小問題，自己動手做都不難處理。《果籽》會和裝修學院校長、裝修服務配對平台「裝修佬」聯合創辦人Simon一起教授裝修DIY貼士，這次的主題是批灰補牆。

甚麼時候須批灰補牆？

當牆身有剝落起泡或裂縫，或者有其他瑕疵想維修時就會做。想換牆身顏色重新油牆時也要留意牆身石灰有沒有鬆脫，如果牆身結構有問題而未批灰修補就上油，油漆乾燥時的收縮可能會造成更嚴重的石灰剝落。

菜膠福粉、膩子灰點揀？

裝修師傅多用菜膠加福粉再混合出灰料，Simon解釋，除了成本較低，師傅有技術，懂得撈出啱自己心水的灰，不過一般DIY人士、修補不是太大範圍的牆壁的話，比較建議用現成的膩子灰。膩子灰比較貴，質地比較實淨，師傅可能覺得手感不好，不過菜膠福粉具有機物成份，日子一久有可能會發霉，膩子灰則不用自己混合而且不會發霉。就算是膩子灰也有不同的選擇，例如「批牆補」用於修補表面，可處理2mm左右的瑕疵；「裂縫補」則用來填補較深的裂縫，2cm的凹坑也足以應付。

批灰前要先檢查和剷牆

批灰前要檢查牆身，牆身狀況比較殘舊的話，就要先用漆剷剷走底灰。例如有氣泡的地方，旁邊的部份也很有可能是鬆的。剷牆不用怕傷牆身，可用漆剷用力剷。如果牆身有鬆脫結構，石灰會一大塊脫落，如果牆身實淨，用力剷也只會剷出灰塵。如果有裂鏠的話，可用漆剷挖深，然後再向兩邊剷開。

另外，市面上有一些聲稱是防水補牆的物料，Simon也覺得邏輯上說不過去。用防水料封住牆身，沒有解決漏水問題，只是塞住了，水甚至會向其他地方漏開。補牆前要先做好檢查、處理漏水等水源問題，然後剷走鬆脫結構，再批灰和髹油才不會出現問題。

批灰手法

批灰需要用到灰板和批灰匙。批灰一般來說越薄越好。新手要先熟習批灰匙的手法，短身的一邊向上，用灰匙邊位沾上灰，先在牆身壓一壓將灰放上牆，再像水撥那樣將灰掃開。批灰匙和牆的角度越大，批出來的灰越薄。先做好邊位角位，再到中間的位置。批灰一般來說會批三層，最後會用砂紙打磨至平滑，不用太在意一些小瑕疵。

砂紙打磨

批灰可能要等半天才會乾，重覆批好3層之後，就可以用砂紙打磨。一般「省牆」會用180至220度水砂紙，可以配合砂紙磚使用，要打磨至牆身平滑。打磨完要用雞毛掃或濕毛抹走牆上灰塵，等乾透後就可進入下個工序。

髹油要一層底油再加兩層面油

髹油先要選油漆，目前流行用水開油的水性漆，髹牆身一般會用乳膠漆，髹木器、金屬則用磁漆。髹牆要先上一層底油，幫助底灰和油漆貼合，最好和選用的乳膠漆同一牌子，這樣配方就保證配合。油漆也要髹兩層才算完成。

乳膠漆可選金裝

市面上有很多不同功能的油漆，很多人會選用兒童漆，覺得去甲醛最健康。Simon就指出兒童漆最主要是針對小童會畫花或弄花牆壁時容易清潔，不同牌子對油漆有不同的稱呼，但一般來說含有「金裝」一類字眼的油漆已有齊去甲醛等基本功能，未必要升級到兒童漆。

髹油工具 油掃與油轆效果不同

髹油的工具也會影響髹出來的外觀。油轆範圍較大，也比較「好碌」，用上手會比較省力和快捷，但因為油轆的纖維結構，髹出來的效果會帶有一些微粒，不夠幼細。髹掃會比較平滑幼細，但就比較費時。Simon覺得髹天花這些不覺眼的地方可用油轆，一般牆身則多數用油掃。

記者：司徒港燊

攝影：俊

編輯：鄒仲安

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