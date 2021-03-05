主人帶動物看獸醫，可能獸醫亦曾提出替動物驗血的建議。究竟小動物的驗血報告可以為我們帶出甚麼資訊？我們又應該如何理解驗血的結果？今集《獸醫信箱》請來康誠動物醫院高寧霞獸醫，為大家詳細講解驗血報告的種種資訊吧。

Q1：為何動物需要驗血？

動物有別於人類，無法以言語來交代生病時身體不適的情況。除了身體檢查外，獸醫亦可以透過驗血來初步掌握動物的身體及不同器官的狀況。高寧霞獸醫說：「動物在陌生環境，會傾向保護自己，不表現痛苦的一面。而驗血報告有助獸醫訂立治療方針及決定是否有住院的需要。」

Q2：動物在甚麼情況下需要驗血？

高獸醫：一般在以下數個情況下，獸醫會建議為動物驗血：其一，生病的動物年紀大但找不出明顯的表徵。其二，獸醫替動物做過基本身體檢查後找不出病因，便會建議驗血。其三，獸醫找出可能病因後，想進一步確認診斷，亦有機會安排驗血。

Q3：驗血有甚麼方式？

高獸醫：驗血有很多不同方式，驗全血是較為人熟識的其中一種方式。驗全血即是檢驗紅白血球和其他化學指數，能反映動物的腎、肝、胰臟、腸胃、電解質及血糖的狀況。除了驗全血外，驗血還可以檢測甲狀腺功能、腎上腺功能、心絲蟲快速檢測及檢驗胰臟指數等。部份診所更提供凝血功能表現。但主人須留意，通常除了驗血外，獸醫亦要配合其他檢查，從而得出一個全面的診斷。

Q4：驗血的收費及安排？

高獸醫：坊間驗全血的價格視乎地區而異，約1,000至2,000元不等。如動物須要接受其他驗血項目，例如甲狀腺指數及其他進階檢測，便需要額外收費。

Q5：驗血報告中不同指數，代表甚麼意思？

高獸醫指我們可以按以下數個分類來理解：

血糖：

血糖反映身體的葡萄糖濃度。濃度過高有三個常見原因：其一是生理變化影響，例如貓兒情緒緊張或懷孕；其二是藥物的影響；最後是病症引致的不適，例如糖尿病或部份癌症，亦有機會令動物的血糖指數升高。反之血糖指數過低，有機會是狗隻進食不足，或是受藥物影響，例如胰島素增加過多或患癌，都有機會令血糖指數變低。

腎臟：

腎功能最常見的兩個驗血指數是尿素氮（BUN）及肌酸酐（CREA）。指數升高亦有數個可能原因，不一定是腎部有問題。兩項腎指數上升，可能因為小狗的飲水量不足、腎臟中毒或者公貓有尿道堵塞的問題等。獸醫在診症及理解腎指數時，需要綜合其他觀察來幫助判斷。所以指數升高，不一定與腎病有關。此外正值成長期的年幼動物，其腎指數普遍偏低，並無大礙。但若然指數長期偏低，便應盡早求診了。

肝臟：

肝臟最常見的三項指數分別是谷丙轉氨酶（ALT）、鹼性磷酸酶（ALKP）及谷氨酰轉肽酶（GGT），反映肝臟的不同狀況。任何一個指數升高亦代表肝臟出現異常。通常指數升高時，獸醫會替動物做超聲波檢查，確認有否出現明顯的肝病迹象。值得一提的是小狗的肝指數微升，主人不用太擔心，可替小狗準備一點護肝的保健品。而一歲以下的年幼動物，ALKP指數偏高亦屬正常。但若然貓兒的肝指數微升了一點，便反映身體有機會已出現大毛病了。

蛋白指數：

蛋白即是全蛋白（Total Protein，TP），當中又細分為球蛋白（GLOB）及白蛋白（ALB）。球蛋白能反映身體炎症反應。如果我們看到全蛋白指數以及球蛋白指數升高，動物有機會是身體正在發炎、受感染或者患癌。肝蛋白指數上升，通常代表動身有脫水的問題。如果是貓兒的肝蛋白指數上升，白蛋白球蛋白比值（A/G ratio）低於0.4，而貓兒同時出現腹膜炎的症狀時，便有機會是患上貓傳染性腹膜炎。

紅白血球：

紅血球指數過低反映動物或有貧血的問題，反之，指數過高有可能是脫水或飲水量不足。白血球指數上升有三個常見可能性：其一是身體壓力，例如小狗來到診所時很緊張；其二是是身體正經歷壓力事件（stressful event），即是沒有發炎但身體有不舒服的情況；其三是身體有發炎的情況，同時有病毒攻打身體，便有機會令白血球指數升高。相反白血球指數降低，有機會是因為身體耗盡了白血球來抵抗細菌，因而令指數偏低。第二個比較常見的情況是貓瘟，白血球指數會普遍偏低。如情況屬實，獸醫會再做其他檢驗來確定貓咪是否感染貓瘟。

Q6：為何主人要學習理解驗血報告？

高獸醫：第一是方便主人跟獸醫溝通，你會知道動物大概是甚麼部位出了問題，同時你能更實在地掌握動物身體的情況。莫說是主人，即使是獸醫如我，亦無法單憑觀察動物便下定論牠是哪個位置有毛病。透過驗血報告，我們可以實際地看到牠哪兒出毛病，幫助獸醫及主人商討制訂治療方案。如果你了解動物概括的情況，可以要求先驗紅白血球指數。但如果想有全面一點的了解，驗全血就更理想。結果沒事就最安心，報告結果亦可以成為日後參考的基準線，日後若然寵物真的不適，獸醫可以參考從前的報告作比照，從而有更透徹的掌握。另外想提醒各位主人，個別指數升高或降低不一定代表所屬的器官出現毛病。有很多因素會影響指數的轉變，簡單如抽血的方式、動物的年紀、品種或性別不同，指數亦會因而受影響。有疑問時可以先與獸醫溝通，問清楚驗血的原因，有良好的溝通，對動物會更加好。

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