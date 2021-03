隨着基因改造工程的科技進步,從前看似治癒機會微乎其微的癌症,今日亦有一線生機。香港大學醫學院早前採用CAR-T細胞技術,成功治療一位血癌患者,這亦是本港首宗成功個案。

CAR-T細胞技術全名為Chimeric antigen receptor T cell,屬於近年醫學界着力硏究的免疫治療方法之一。所謂免疫療法,原理是透過患者自身免疫系統消滅癌細胞,免疫療法只是一個統稱,在此以下會有針對不同癌症的治療方法。今次在香港執行的個案,患者為一名年25歲的男士,他於2018年確診B細胞急性淋巴性白血病後,先後以化療和接受造血幹細胞移植的方法治療,但其後再癌症復發。

在港大醫療團隊評估下,患者於去年10月接受了名為Tisagenlecleucel的CAR-T細胞治療,目前病情好轉,亦沒有出現嚴重併發症。

Tisagenlecleucel CAR-T細胞治療過程相當複雜,方法是先從患者血液中提取「免疫T細胞」,再送到海外,透過基因改造技術在T細胞加入「嵌合抗原受體」( Chimeric Antigen Receptor T-cell),令T細胞可識別癌細胞,待細胞改造後運回香港,醫生會把這更新了的T細胞輸回病人體內,鎖定癌症位置並將癌細胞消滅。

CAR-T細胞治療首先在美國實行的療法,目前在歐洲以至中國亦有不少臨床試驗。近年醫學界因應血液癌症和實體瘤已着力硏發多種CAR-T細胞的治療,例如美國食物及藥物管理局(FDA)已批准另外兩種用於復發或難治性被套細胞淋巴瘤的Brexucabtagene Autoleucel細胞治療,及用於復發或難治性大B細胞淋巴瘤的Axicabtagene Ciloleucel。而肝癌、乳癌的臨床硏究亦正在歐、美、中多國測試中。

由於CAR-T細胞治療亦可能會出現如免疫效應細胞相關的神經毒性綜合症等嚴重併發症,故採用前必先經過醫療團隊的審慎評估。

資料來源︰

香港大學李嘉誠醫學院 ;

Hartmann J et al., Clinical development of CAR T cells-challenges and opportunities in translating innovative treatment concepts. EMBO Mol Med. 2017 Sep;9(9):1183-1197.

撰文︰李飛

編輯:鄒仲安

