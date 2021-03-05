iOS 14.5 beta 3新功能預覽、WhatsApp新增相片閱後即焚及電腦版應用程式將加入群組語音和視像通話功能、Google明年停止追蹤個人網路瀏覽、SpaceX火箭成功降落，但在直播完結後爆炸及BANPRESTO EXPO登陸朗豪坊，果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

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iOS 14.5 beta 3新功能預覽

Apple早前開放了iOS 14.5 beta 3更新，其中Siri支援更改預設音樂播放器。更新後當用家叫Siri播放音樂時，Siri會詢問想用哪款音樂應用程式播放，大家可選擇用Spotify等第三方音樂App，之後就會預設使用該款應用程式播放音樂，而不再是直接使用Apple Music播放。Apple其後澄清，這個功能旨在讓Siri學習用家的使用習慣，在某段時間後或會再詢問用家以甚麼應用程式開啟，並非永久預設。

此外，內置的「尋找」應用程式也開始支援尋找第三方藍牙耳機，例如PowerBeats和Belkin的耳機，相信之後會支援更多型號。另外，傳聞已久的AirTags尋找配對和設定功能亦出現在新版本中，除了Apple的AirTags之外，相信也會支援第三方的藍牙追蹤器。

相關報道：iOS 14.5｜Hey Siri直接用Spotify播歌 iPhone開放更改Siri預設音樂串流App

WhatsApp新增相片閱後即焚

有外國媒體發現WhatsApp beta版中，出現與Snapchat、Signal等軟件類似的相片閱後即焚功能，即傳送相片時可選擇自動銷毀，接收者看過相片並退出對話窗後將自動銷毀，也不能將相片儲存。不過外媒發現目前尚未加入防截圖功能，即使對方截圖，傳送者也不會收到通知，所以實際效用存疑。

WhatsApp宣佈電腦版應用程式，將加入群組語音和視像通話功能，不過網頁版仍不會支援。即使如此，我想大部份電腦用家，都是使用網頁版居多吧。

Google明年停止使用Cookie追蹤用戶網絡足迹

Google的母公司（Alphabet）最近宣佈，明年（2022年）開始停用追蹤個人使用網絡的「第三方Cookie」技術，改用與其他公司合作開發的「私隱沙盒」（Privacy Sandbox），針對特定用戶群體投放廣告，而非以往針對個人網絡足迹投放。

除此以外，Google近期指商家會付費購買所謂的廣告文章（業配文）等行為，違反了搜尋引擎的規則。事關不知情的用戶經常搜尋到這些付費文章，令整體搜尋品質下降，而且有使用觀感不佳的情況出現，計劃將定期更新規定，提醒網站工程師按照規範來經營網站。

相信措施會令網絡廣告生態出現重大轉變，Google稱新制度將更重視用戶個人私隱，對用戶來說是似乎是好事居多，但也有人認為Google有進一步壟斷數位廣告市場的嫌疑。

SpaceX火箭成功降落

SpaceX代號為SN10的太空船，第三次試驗終於成功降落。早前兩次試驗SN8和SN9太空船都在降落時減速失敗而墜毀，這次SN10則成功在預設地點着陸，美中不足的是火箭在直播完結後爆炸銷毀。

星艦（Starship）是SpaceX目前最大的發射載具，是SpaceX的宇宙藍圖中，前往月球甚至殖民火星的重要一環。早前日本富豪前澤友作已認投了SpaceX首次環繞月球之旅，將會邀請8位世界各地的乘客一同體驗，相信這個旅程很快就能出發。

BANPRESTO EXPO 登陸朗豪坊

BANPRESTO EXPO由即日起至3月29日於旺角朗豪坊4樓通天廣場舉行，場內設有5個人氣動漫主題打卡位，包括《鬼滅之刃》、《海賊王》、《我的英雄學院》、《美少女戰士》及《龍珠》，並展出相關的動漫產品。另外也有Q posket、WCF（World Collectable Figure）及BWFC （Banpresto World Figure Colosseum）系列的商品展出。同場也設有期間限定店售賣旗下產品，當中部份更是會場限定及全球搶先發售，各位粉絲有時間不妨到場看看。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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