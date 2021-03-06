傳染性花柳性腫瘤（Canine transmissible venereal tumour, CTVT）是狗狗常見的傳染性癌症，而且歷史悠久，估計在11,000年前已經出現，可以說是狗狗中最古老的癌症。CTVT主要是一種生長在生殖器的傳染性腫瘤，經性交與舔咬的途徑在狗與狗之間傳染，不過只要及早治療有很大機會痊癒。

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泰國有隻三歲的狗狗Rocco就不幸患上了花柳性腫瘤，全身共長滿了35顆大小不一的腫瘤，最大的腫瘤甚至佔了全身的五分之一體積。飼主Renata Goodley當初在動物診所遇Rocco的時候，正是為Rocco的手術費籌款，後來Renata對狗狗的情況不忍心，決定領養Rocco，讓牠有一個溫暖的家來療養。

Rocco已進行了兩次手術，成功切除了10顆最大顆的腫瘤和15顆中型的腫瘤，所切除掉的腫瘤已經重約3公斤，目前已將腫瘤樣本送往實驗室作進一步檢查。Rocco在進行兩次手術後康復的進度良好，即將在未來的一兩星期內再進行手術切除其他部位的腫瘤。

所以雖說是癌症，但大部份的病患只要經四至六星期的療程都有機會痊癒。由於CTVT是傳染性癌症，容易從狗狗之間的性交、舔咬行為中傳染。一旦狗狗患上CTVT，其陰莖或陰道黏膜會出現紅色、易碎的不規則腫塊，大小由5毫米至10厘米以上不等，外觀呈椰菜花狀，表面潰瘍、發炎和流血。

但除了會因為舔咬行為而傳染癌症外，腫瘤更會轉移至其他部位，例如是口腔、舌頭、鼻腔、乳房等。一般會視為惡性腫瘤，但通常只要及早治療，都能夠成功移除腫瘤，而且復發率低。如果腫瘤不大，更可以用外科手術切除合併化療，成功率亦相當高。

資料來源：Renata Goodley

撰文：黃雅純

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