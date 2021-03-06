現在不能旅行，很多港人都會去Staycation或露營尋找旅行的感覺，但如果想更親親大自然，試試做農夫，大家可以去荔枝窩當幾日義工，感受香港的農村生活。筆者（HKYoyoWing）就於2月參加了「幫農Holiday」，在荔枝窩留了4日3夜，真的很有遠離塵囂的感覺呢！

2013年開展「永續荔枝窩」 助農地復耕

位於新界北區的荔枝窩是條已有300多年歷史的客家圍村，村屋大多以青磚及泥磚建造，依山勢排列。原居民以黃及曾氏為主，往時主要以耕種為生，但自1960年代起，不少村民遷出市區或到外國謀生，一度使這條歷史悠久的鄉村十室九空。不過因為2013年開展的「永續荔枝窩」計劃（已於2017年9月結束），農地復耕、村落活化等活動吸引了一些村民回流，同時也吸引了不少立志成為農夫的城市人遷入，使這條古村慢慢回復生氣。

義工計劃體驗務農日常

如想體驗務農的日常，大家可以參加永續鄉郊計劃的「幫農Holiday」或「綠續友徠。荔枝窩」的交換住者計劃，兩個計劃都能為義工提供簡單的免費住宿（後者更包食），前者經營的規模比較大，後者則比較貼近生活的家庭式運作。今次筆者參加的就是「幫農Holiday」計劃。

無論是當義工即日來回或是住上幾天，永續鄉郊計劃都十分歡迎，務農時間大約由早上九9時到下午4時，有需要時大家可以隨時休息。筆者務農的時間剛好是農忙之時（農曆新年後），工作包括種薑、拔蘿蔔、掃樹葉等，當中種薑掘窿的部份較辛苦，筆者要做一做、「唞一唞」才行，但整體來說感覺很不錯，使我想起10年前在澳洲工作假期時，在農場工作簡單而快樂的時光。

活用槓桿原理 務農不吃力

以為農夫只是一種勞力工作？其實並不正確，在場其實有不少外表看似瘦弱的女生或是退休人士參與，他們都教我，只要活用槓桿原理就能省下很多力氣，不用硬來。當農夫，不一定要有很好的運動細胞，其實一個普通的城市人也可以。

住宿上，宿舍有熱水爐、電磁爐、雪櫃等簡單設施，更有無線網路供應！所以生活情況不算很壞。務農後去村民家談天，於傳統村屋內過夜，落田前去碼頭看日出，真有一種在香港旅行的感覺。

必食客家燜豬肉

古時荔枝窩村民平日吃得簡單，於過年過節時才會吃得比較好，如客家燜豬肉、鮮味魚鰾等。現在大家只要假日入村就能品嚐得到，當中明記是筆者的最愛，客家燜豬肉十分好吃！每次來我都會點一碗來吃。此外，自然空間的雪條也十分值得一試，他們以自家種的農產品和鮮花製成雪條，有如藝術品，也十分美味！

最後，大家一定要試試荔枝窩的咖啡！大家知道香港也有咖啡田嗎？荔枝窩就有一塊！而且剛剛收成了第一期，因產量不多，很快已經售罄。HKYoyoWing在Foo’s Cafe試過一杯，感覺很不錯，不比外國的咖啡豆差呢！

香港很大也很小，這4日，我又認識了一個不一樣的香港。

報名成為義工的方法：

1. 永續鄉郊計劃

網址：www.socsc.hku.hk/psl/laichiwo/zh/pages/eco-production/farm-practice/

2. 綠續友徠。荔枝窩

網址：www.facebook.com/permamigo/

前住荔枝窩方法：

可乘搭逢星期六、星期日和公眾假期行駛來往馬料水至荔枝窩的渡輪

由馬料水開往荔枝窩：上午 09：00

由荔枝窩返回馬料水：下午 15:：30

船票：單程$50；來回$80

撰文、攝影：HKYoyoWing - Play Yoyo Everywhere

編輯：鄒仲安

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