祭祀學問之神菅原道真的天滿宮遍布全日本，其中位於京都市內的北野天滿宮，為全國天滿宮總本社，擁有日本國內首屈一指的「梅苑」，堪稱關西賞梅的首選。該梅苑平日不對外開放，僅在一年一度梅花盛開的2月至3月期間限定公開，邀請愛梅人士一同賞梅。2021年梅苑公開時間為即日起至3月下旬，今年雖因疫情影響，香港遊客無法到現場欣賞，不妨先蒐集資料，期待明年的梅花盛季吧！

菅原道真生平最愛梅樹，作為日本全國天滿宮總本社的北野天滿宮，其「梅苑」擁有50種、約1,500株的梅樹，每年2月中旬至3月下旬為賞梅最佳時期。今年梅苑對外公開期間，即日至3月14日夜間舉辦點燈活動，周五、六、日於日落後至晚上8時閉苑前，梅林在幽靜的燈光下更顯神祕。

今年，京都北野天滿宮為了讓旅客們體驗不同的賞梅樂趣，特別於梅苑南側架起常設舞台，登上後能將苑內美景盡收眼底。同時又在苑內中央打造涓涓細流的川景、沙洲造景等，讓梅苑更富意境。而來此最不能錯過的，是御本殿前的飛梅「紅和魂梅」，相傳為平安時代菅公所種飛梅的唯一後代，為「飛梅原種」的梅樹。

「牛」與「梅」皆與菅公擁有深厚淵源，因此在日本國內任何一間天滿宮內，都不難看到臥牛像蹤跡，但京都的總本社北野天滿宮境內的臥牛像，更是多不勝數、模樣多元，且每尊雕像各具特色，因此蒐集臥牛像也是來訪此處的一大樂趣。

北野天滿宮2021梅苑公開

日期：即日起至3月下旬

時間：上午9時至下午4時（最後入場時間為下午3時40分）

夜間點燈日期：2月26日至3月14日期間之周五、六、日

時間：日落至20:00（最後入場時間為晚上7時40分）

費用：成人1,000日圓（約72港元）、小孩500日圓（附茶點，約36港元）

地址：京都市上京區馬喰町

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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