寵物的生命比人類短暫，有人就選擇利用寵物毛髮，製作成獨一無二的寶石飾物，讓寵主無時無刻都能感受到毛孩的陪伴，留住美好回憶。

製作過程勾起窩心回憶 被咬至入院仍不離不棄

每一粒寶石背後，都藏着一個動人故事。對Seeling而言，更是一種安慰。Seeling在大約六年前開始飼養柴犬千千。對於一個普通的香港打工仔，每日過着朝九晚五、回家後已經是入夜的工作生活，能真正與千千互動的時間不多。所以她盡量於假日或空閒的時間，帶千千外出，珍惜與牠相處的日子。

Seeling深知寵物的生命比人類短暫，經常擔心：「如果千千有一天突然離開了，我該甚麼辦呢？」她留意到網上有人開辦工作坊，教大家如何利用愛寵毛髮製作成飾品，而且造工細緻優美，於是把心一橫報名參加。在製作過程中，由挑選毛髮到完成製成品，腦海中不斷浮現與千千的種種經歷。「千千小時候比較頑皮，出現咬人的行為問題，甚至最嚴重試過咬至家人身體流血，要到醫院求診。」但Seeling表示她們沒有因此而討厭千千，更反而想教好牠。經過一段時間的相處及耐心教導，千千現在變得平易近人，改善了行為問題，更成了寵物界明星！「每當我們回家時，千千便會四腳朝天，翻開肚皮迎接我們，戴着毛髮寶石飾物就如千千在我身邊一樣。」

人手製作毛髮寶石飾物 是主人對愛寵的一份心意

另一位貓奴亦分享製作毛髮寶石當中的因由。豆豆是一隻英國短毛貓，今年3歲，「我們全家人都好喜歡豆豆！日常最喜歡與豆豆玩拋波遊戲，牠的性格不像貓，反而像狗一樣，會執起玩具後再主動交回給我們。」

家人一直都有儲起豆豆毛髮的習慣，有次無意間留意到網上有關毛髮飾品製作的工作坊，便報名參加，希望作為一個紀念。她指：「做寵物毛髮寶石飾品的過程是全人手製作，這個過程亦屬於主人對寵物的一份心意。」

《動物蘋台》將於3月14日舉行【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】動物蘋台FAN享會，請來本地寵物寶石飾物品牌an ordinary project 的創辦人陳愷寧（Shanade）教授大家製作毛髮寶石飾物。

【愛寵毛髮寶石飾物工作坊】動物蘋台FAN享會

採訪：何頌恩

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