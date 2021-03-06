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海龜搶救｜美國寒流令海龜「冷暈」 居民合力送過千隻海龜到避寒中心保命

1小時前
待救援的海龜數量太多，不得不借用當地的遊客中心及會議中心安放「凍暈」的海龜。（「Sea Turtle, Inc」Facebook圖片）

人怕冷，海龜也一樣。早前美國德州遭遇百年來最嚴重的暴風雪天氣斷水斷電不在話下，在南部南帕德里島（South Padre Island）更發生大規模海龜「冷暈」（Cold-Stunned）事件，過千隻海龜因寒冷海水引致凍僵，繼而擱淺。當地海龜保育組織「Sea Turtle, Inc」與居民合力拯救過千海龜至避寒中心，以度過異常極端的天氣。

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海龜是冷血動物，並不可從身體內部調節體溫，須要靠外部熱源維持體溫，過低的氣溫令牠們的血液循環變得緩慢，變得沒精打采，容易陷入昏睡狀態，導致牠們遭到捕食、船隻撞擊，或休克甚至死亡。有見及此，海龜保育組織「Sea Turtle, Inc」與當地居民合力把淺水區及沖上岸邊的海龜送到動物醫院，不過因受傷海龜數量太多，不得不將過多的海龜送到會議中心和遊客中心，並加熱水缸，令牠們回復至正常的體溫。

機構負責人表示，相信氣溫回升後，海龜們自然會「醒來」，並打算當氣溫回升至15度左右時，會將海龜逐批安排放回大海或在附近的海灘放生。

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圖片來源：「Sea Turtle, Inc」Facebook圖片

撰文：Karl Li

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