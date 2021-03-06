今集《籽想旅行團》台灣篇繼續有地道台灣人——金剛做導遊帶香港觀眾遊台南。先到理髮廳體驗當地人都讚不絕口的採耳手藝，再到永樂市場一家以老香港為主題的咖啡廳和藏身於民居之中的古着店，最後到市場一樓掃街，吃碗粿、割包、鱔魚意麵及青草茶。

昭安理髮廳

今時今日科技先進，很多傳統手藝都被時代所淘汰，老台灣理容院買少見少。在台南，有一家不起眼的昭安理髮廳，若不是特地拜訪，應該不會留意到。理髮廳門外掛滿鳥籠，很多破銅爛鐵散滿在地上，或許你會以為它是賣五金的，但原來這些都是理髮廳老闆黃德祥先生的收藏品。他很喜歡廢物利用，把每樣東西加一點創意和想像力，就變成店內的藝術品。親切的老闆興高採烈地說着自己的作品，在小小空間，卻猶如身處在小型博物館。

昭安理髮廳有很多服務，理髮、修眉毛、採耳、洗頭髮，還有按摩。不過說到最厲害的，還是黃老闆的採耳手藝。他會根據客人的耳朵靈敏度去選擇金、銀、銅、竹等材質，而大部份的採耳工具更是老闆自己親手製作的。

老闆幫金剛採耳的時候，專注的眼神和熟練的手法，很快就把一顆一顆「黃金」挖出來了。「我覺得他最厲害的點是，他幫你採耳的時候，你只是感覺到有些東西在耳朵動來動去，但是完全不知道他已經挖出來了」金剛說道。

當問到舊式理容院及髮廊的競爭力時，黃德祥兒子黃金城表示，競爭力差在接受度。以前台灣髮禁時期，學校嚴格規定中學生髮式，男生須蓄平頭，女生則不得燙髮、髮長也有限制，不論老少都經常要去傳統的理髮廳，但現在髮禁解除了，小朋友從國小國中就開始染燙頭髮，燙的層面要往髮廊才能滿足。因此，昭安理髮廳的顧客多以老客戶及特地來朝聖的旅客居多。

永樂市場

日治時期，永樂市場及旁邊的水仙宮市場一帶曾因為戰事而強拆民宅，用作防空用地。戰後很多古物店、舊衣攤等都在附近四散，更有很多小偷在這裏銷贓，把偷到的東西轉賣給別人，因此這裏又稱「賊仔市」。因為人流複雜又危險，所以當時的長輩都會叮囑小朋友不要在「賊仔市」附近流連。

經過時代變遷，永樂市場現時是當地人和遊客都愛去的美食天堂。其中以金三角——碗粿、割包、春捲最多人愛戴。

台南秘氏咖啡

說到永樂市場，可能很多人只會到一樓掃街，其實市場二樓除了民居，還隱藏着許多懷舊小店，有賣古着、文創商品、杏仁茶、餅乾、攝影工作室，當中不得不提有着濃厚老香港氛圍的秘氏咖啡廳。

甫進咖啡店，四處裝潢有着1960年代九龍城寨的感覺，原來老闆小義是以《阿飛正傳》作藍本設計咖啡廳的。小義鐘情香港，除了從小就愛看香港電影，第一次去香港就已經待了一個月。很多店內的裝飾、用具、影碟等都是他親自從香港帶回台南的。會在永樂市場這舊式住宅區創業，小義說，全因為這裏「很香港」。集合式住宅，加上九龍城寨的感覺，讓他覺得「不在這裏開一間老香港咖啡廳不行」。

除了裝潢，小義也在菜單加入些許香港元素。這裏沒有普通咖啡廳均有的拿鐵，卻有「啡走」、「茶走」，「飛沙走奶」確實讓人懷念香港風味。秘氏咖啡的甜品也十分厲害，其中推薦加了君度橙酒的提拉米蘇和烤布蕾。前者蛋糕體非常濕潤，入口即化，而且甜度剛好，淡淡的酒香不會蓋過提拉米蘇的味道；後者焦糖酥脆兼厚實，有香濃的香草味卻不甜膩，讓金剛不禁一口接一口。

純情百貨行

永樂市場二樓還有一間古着店，店內陳列着滿滿復古風的二手衣物及飾物、舊時華麗的洋裝。服飾用色大膽、花式鮮艷，面料則以紗紡或絲緞質感居多。老闆娘欣紜說，這些衣服都是來自日本、台灣及香港，他們會跟衣物回收場做配合，回收場會幫他們把一些老的樣式留下來，經過清洗再整理便會上架，給這些衣物新的生命。這樣的話，穿古着也能兼具環保呢！

想支持金剛以後繼續帶大家遊台灣的話，記得留意《籽想旅行團》！

昭安理髮廳

地址:台南市中西區新美街9號

台南秘氏咖啡

地址:台南市中西區國華街三段123-160號（永樂市場二樓）

純情百貨行

地址: 台南市中西區國華街三段123-199號（永樂市場二樓）

採訪：愷晴

協力：翁怡富

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！