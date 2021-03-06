聽說每朝吃一碗麥皮，可降血脂預防心血管疾病、很健康，很多有三高的朋友都深感歡迎。不過，大家那麼肯定，每天在外頭吃的這碗稀溜溜水汪汪的麥皮，真的健康嗎？假如吃的是即食燕麥，大家就要小心，因為升糖指數一點不低，說不定吃意粉都沒這麼胖呢。

今次又想問大家，吃個即食燕麥差，還是吃個意粉差。你說別開玩笑了，若果要吃一個肉醬意粉呢？先別說肉醬，光看着意粉已經讓人覺得很多澱粉質，再加肉醬，想起都很肥膩。如果葡萄糖是100，肉醬意粉的升糖指數約在50至60的範圍，在正中間，不算很高 。至於那些要煮很久，開火後一邊攪拌，打瞌睡了都還未煮熟的麥皮，原來都差不了多少，升糖指數大概是55。

但大家未必猜到，即食燕麥和快熟燕麥，升糖指數竟然高達79。由於即食和快熟燕麥顆粒小小，熟得快吃得快，吸收就更加快，吃後血糖飆升得更厲害，營養師一般都會叮囑糖尿病患者小心留意。倘若換了早餐粟米片， 又是否更健康呢? 原來還要差勁，升糖指數甚至高達81，所以還是吃原粒燕麥來得有益。

若想減肥，要看升糖指數，光看熱量脂肪不夠的。等同熱量的食物，吃高升糖指數的，肥胖得快過吃低升糖的食物。有研究發現，如果你胃口特別好，吃多了，而且又屬於高升糖指數食物，那麼每多攝取50%熱量，就會增添4安士脂肪；相反，若同等熱量，如果換了作低升糖指數的食物，那你該天增加的脂肪就少一點，少約40%。

升糖指數跟脂肪有直接關係。對於減肥的人來說，低升糖飲食可助減肥，這個關乎身體的新陳代謝。我們的身體很關照我們，有個很特別的機制保護脂肪，在減肥的過程中放慢新陳代謝率，恐防我們減肥減過了頭，因此消脂的過程消得很慢，脂肪越減越少。相反，換了吃低升糖指數食物，代謝率會相對較快。有研究發現，如果體重減了20磅，代謝率雖然也轉慢了，但都沒有高升糖飲食的來得那麼慢，兩者比較，平均還多消耗80卡路里。所以想減肥，肉醬意粉並非不能考慮，怕多油可以清淡點，光吃意粉也行，它的升糖指數還低至38，別說粟米片，即食燕麥也沒它低。

參考資料:

Kahlhöfer, J., Lagerpusch, M., Enderle, J. et al. Carbohydrate intake and glycemic index affect substrate oxidation during a controlled weight cycle in healthy men. Eur J Clin Nutr 68, 1060–1066 (2014).

Pereira EV, Costa Jde A, Alfenas Rde C. Effect of glycemic index on obesity control. Arch Endocrinol Metab. 2015 Jun;59(3):245-51

Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008 . Diabetes Care. 2008;31(12):2281-2283.

記者：陳以恒

動畫：崔安怡

編輯：鄒仲安

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