裝修DIY在香港不算盛行，但其實很多家居裝修小問題，自己動手做都不難處理。果籽會和裝修學院校長、裝修服務配對平台「裝修佬」聯合創辦人Simon一起教授裝修DIY貼士，這次的主題是用油壓鑽鑽石屎牆，也會實試將木板層架安裝上牆。

轉動工具好多種 鑽牆要用油壓鑽

不是轉動的螺絲批就可用來鑽孔。轉動工具有很多種，電動螺絲批只是用來上螺絲和起螺絲；夾頭電鑽可以用來鑽木、鑽金屬，無線的款式大概$500元左右，不過不能用來鑽石屎牆。鑽牆要用油壓鑽，因為石屎牆要用鑿才鑿得入，一支普通功能的油壓鑽大概要一千多元。

鑽頭要配合膠塞和螺絲

用油壓鑽在石屎牆鑽孔後，還要在鑽孔打入膠塞才能夠上螺絲。油壓鑽可以換鑽嘴，最普遍用到的6.5吋打鑿嘴，這個鑽嘴配合的是6.5吋膠塞和8號螺絲，這樣才能互相配合。如果買了較大的膠塞會打不入，太細的膠塞會容易跌，發揮不到承重作用。

度位工具 水平尺、金屬探測器

第一個工序是度位，先將層架或要安裝的物件在牆上度好位置，可以在層架上放上水平尺幫助，然後可用筆在牆身標示好位置。Simon就提提大家，家中的天花板未必是水平的，水平尺只是用來參考，最重要是用家自己覺得順眼。

先不要急着動手鑽，下個步驟是金屬探測。聽上去很嚴重，但其實是必要的工序，因為牆身可能有鋼筋、電線、水喉，這些全部都是金屬，用金屬探測器就能避免錯手鑽穿引起意外。五金舖買到的金屬探測器也大概是$200。量度好位置後先深測該位置的牆身後有沒有金屬，不要偷懶了，沒有問題就可用筆標示好鑽孔的位置。

鑽孔要注意定位、抽灰

鑽孔前，記得要在鑽嘴上標示好膠塞的深度，大概是1吋左右，用箱頭筆畫線或者用膠紙貼上一圈。記者也動手試鑽過，覺得最難是下鑽的第一下，電鑽會搖晃，很易走位。Simon的心得是油壓鑽可以調校模式，開始定位時可先用轉動模式轉幾個圈、在牆身留下刻印，再切換成油壓模式，可以先逐次輕按板，開了洞口才長按。鑽洞時不用太用力向前，要注意保持水平，微微向下傾斜還好；切忌向上傾斜，因為向上傾斜的膠塞和螺絲容易向下跌，不夠堅固。

鑽石屎牆的另一個問題，是會越鑽越多灰。如果覺得有阻力，可以將鑽頭連灰一起抽出。適時就要做抽灰的動作，不然你看到鑽到標記的深度，但其實入面全都是灰，膠塞也不能打得入。

可用集塵箱處理灰塵

鑽牆會有很多灰塵，這些細微的灰塵可能會影響吸塵機的濾網和其他結構，Simon提醒大家不要用貴價的吸塵機吸走。五金舖也有賣集塵器，會用真空吸在牆身，鑽牆時可幫助定位，也會直接收集灰塵。不過在標記鑽嘴位置時記得要加上集塵器的厚度。

入膠塞要用槌仔𠝹刀

有了鑽孔就可以用槌仔將膠塞打入，如果打到最入仍然有凸出部份，可用𠝹刀貼牆切走。之後就可以將螺絲鑽入膠塞安裝層架了。

記者：司徒港燊

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！