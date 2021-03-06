踏入春季，經常天陰下雨，想帶狗狗外出，位於佐敦的這間室內餐廳是個好選擇，因為餐廳的室內位置都歡迎帶狗進入。餐廳對客人帶的狗隻沒有體形限制，所以想帶大狗來都沒有問題。餐廳裝修以木色和白色為主調，以乾花作為裝飾，內都有一個小型的鞦韆，可以拍照打卡。

這裏的菜式完全沒有動物成份，不含肉、雞蛋和牛奶，試了這裏的純素三文魚牛油果沙律（$108），發現素三文魚和真的三文魚口感上確實很相似，值得一試。還有純素柚子蟹肉墨西哥卷（$98）、Impossible 豬柳及芝士比高包（竹炭味／$103）。 飲品方面，不得不試這裏的咖啡，包括：Iced Americano（$48）、Beetroot Oat Milk Latte （$48），咖啡是用燕麥奶取代牛奶，比較健康。吃不飽還有甜品，純素伯爵茶蛋糕（$54）茶味很濃郁。不過，美中不足是餐廳沒有提供給寵物的餐單，主人記得要自備食物和食水給狗狗了。在佐敦區，周邊沒有甚麼可以放狗的地方，這方面要扣一點分。泊車方面，鄰近幾條街都有公眾咪錶位，也有私人停車場，想開車來的話都很方便。

Vego Coffee 齋啡

尖沙咀柯士甸道154-156號花園大廈地下7B號舖

菜式：西式、素食

平均消費：$50-$100

營業時間： 星期一至日 11am-6pm

寵物餐單 ❌

鄰近泊車位 ✅

鄰近寵物友善景點 ❌

編輯評分 ⭐⭐⭐⭐

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記者：黃允鍶

攝影：許先煜

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