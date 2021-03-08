TVB藝人利穎怡服用抗敏藥後，雙腿長出密密麻麻、類似俗稱「風癩」的蕁麻疹，更蔓延至臉上。中醫指出蕁麻疹的病因複雜而廣泛，工作壓力大亦可能是成因之一，如果是急性蕁麻疹，多數於一兩星期內就會好轉；而慢性蕁麻疹病程會較長，嚴重可長達幾年，更有機會引發呼吸困難或無法小便，須送院治理。

蕁麻疹病因廣泛 壓力大心情差易出疹

香港註冊中醫李廣冀醫師表示，蕁麻疹最常見是食物引起，例如蝦、蟹、酒精等；也可能與藥物有關，西藥如抗生素、磺胺類消炎藥等，中藥則多是動物類藥物，例如地龍。此外，細菌真菌病毒感染，即感染病毒感冒，也可誘發蕁麻疹；還有環境因素如突然轉冷、蚊叮蟲咬、接觸到油漆中的甲醛等；也與遺傳、過敏體質有關。

李廣冀醫師認為，蕁麻疹亦與臟腑氣血失調有關，特別是藝人工作壓力大，休息不足經常晚睡，容易導致肝脾失調、肝火脾濕，造成陰陽氣血失調。情志所傷亦會引起氣機混亂，使肝氣鬱結、脾失健運、心失所養。此外，女性出蕁麻疹的機率較男士高兩三倍，尤其是月經前體質較弱，更易致病。

按體質辨證 內服中藥或針灸有助止癢

治療蕁麻疹，無論中西醫，都會先嘗試找出致敏原因，但75%患者都找不到發病原因。李廣冀醫師指，中醫會視乎病人體質辨證，例如風熱體質用消風散；風寒體質用荊防敗毒散、桂枝湯；血虛體質用當歸飲子。急性蕁麻疹大多不嚴重，多數於一兩星期內會好轉，可以內服中藥或針灸止癢。對於利穎怡指出紅疹前服用皮膚科醫生處方的抗敏藥，他直言西藥如類固醇或抗組織胺藥物多數不會引起敏感，反而抗生素有時或會，建議利穎怡繼續覆診跟進，讓主診醫生判斷是否西藥引起。

相比急性蕁麻疹，慢性蕁麻疹病程較長，一般超過六星期，甚至可以長達幾年，多因壓力等引致。如果症狀嚴重，例如呼吸困難、無法小便，須送院治理。治療慢性蕁麻疹需要耐心，如果沒有生命危險，大多會漸漸好轉康復，即使再發作，也可用藥物緩解痕癢。

勿誤信偏方 建議寫飲食紀錄找出致病食物

坊間有不少急救蕁麻疹的偏方，例如使用藥油、白醋塗患處等。皮膚及性病科專科醫生丘潔怡早前接受本報訪問時提醒，切勿亂用偏方，因為藥油、白醋的成份有機會刺激患處的皮膚，導致發炎、起水泡等；還要避免用太熱的水沖涼，否則會令皮膚更乾燥及痕癢。她建議可用冷敷紓緩痕癢、紅腫情況，如冰袋、毛巾包裹冰塊，不過寒冷性蕁麻疹患者則不適用。

要預防蕁麻疹發作，應避免進食加工或含色素食物，不過並非所有病人的致病食物都一樣，故毋須盲目戒口，可嘗試撰寫飲食紀錄以找出致病食物。此外，穿太貼身衣服令皮膚受壓、運動後大量出汗、長時間在陽光下活動等都容易引發蕁麻疹復發，要盡量避免；患者可隨身帶備醫生處方的治療藥物，以備不時之需。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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