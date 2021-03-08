好想去泰國！但又怕隔離沉悶枯燥？泰國觀光局結合當地高爾夫度假村公司，推出極具創意名為 Golf Quarantine 的「高爾夫度假隔離」Staycation，只要辦妥相關手續並提供出發前3天武肺檢測證明，即可在抵達泰國後搭專車前往指定高爾夫度假村，進行15日14晚的隔離度假，享受11日無限揮桿樂趣。

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根據泰觀局資料，參加「高爾夫度假隔離」的隔離者可在那空那育府、北碧府的指定高爾夫球場內，完成規定的隔離措施，可享11天盡情揮桿，其間會提供每日三餐、高爾夫球車、二次武肺檢測、抗體測試、繙譯等服務，隔離期滿第三次檢測通過後，就可以結束隔離，單人費用11萬泰銖起（約27,792港元），香港人亦可參加。

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旅客出發前，須於指定官網登記，選擇欲入住隔離的度假球場，並準備包含簽證、醫療保險證明、財力證明、Fit to fly健康證明、高爾夫球場住宿證明及入境許可(COE)，相關資訊可至官網查詢。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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