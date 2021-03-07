Square Enix推出的Playarts改（Playarts Kai）Figure系列，早年頗多高仿翻版，尤其是DC和Marvel英雄，曾一度充斥旺角信和中心的多間玩具店，價錢是正版的四分一至三分一左右，幾可亂真。近年廠方正視盜版問題後，翻版在市場幾近消聲匿跡，不過仍然有少量翻版出現在少量玩具店和大陸購物網。所以這次我們以近期熱賣的《FF VII Remake》主角Cloud的Playarts改Figure為例子，教大家如何分辨真假。

過往Playarts改的翻版仿真度很高，更有傳翻版是廠商的原模生產，製作沒有面相的超級英雄翻版尤其像真，因為上色塗裝相對較易控制。近年在廠方Square Enix和香港代理精品的努力下，Playarts改的翻版在香港幾近消失，而且Playarts改的Figure亦在各方面都有進步，翻版是更難跟上。不過，由於《FF VII Remake》主角Cloud的Playarts改Figure大熱，老翻俏俏地出來，所以今次找來了每天接觸和試玩各式玩具的精品玩具市場推廣Richard，教大家如何分辨真假Playarts改。

翻版面目無QC眼神像死魚

Cloud的Playarts改Figure，正版和翻版其實很容易分出來，因為這一次翻版的QC在頭雕與面相方面做得很差，就算非玩具迷也能看出翻版的眼睛像一對死魚眼，這大概是翻版在塗裝方面沒QC，很大機會每一個翻版的眼神都有點不同，但可以肯定我們拍攝的這個是比較差的一個。不過，除了眼神外，Richard表示還是有很多地方可以分辨出真假的，「翻版的頭髮質地較軟，欠缺透明感，色彩單一欠缺層次，予人較強烈的塑膠感覺；正版的頭髮比較硬身，做得較尖銳，髮型的線條比較細緻，而且有漸變色和透明感，色彩很有層次。面相也不用多說了，正版的雙眼很精煉有神；翻版的則馬虎了事。」

素體衣裝翻得似 關節鬆緊辨真假

素體與衣裝方面，其實翻版做得很接近正版，不看面相的話，確實並非人人都分得出真假，Richard表示可以從塗裝上色來分辨，「左肩甲位的塗裝，正版是較貼近衣服的顏色、較重金屬感；翻版的比較淺色、塑膠感較重。手臂的皮膚塗裝，翻版的陰影塗裝比較鮮明突出，較為造作；正版的陰影則與膚色底色較為一致，有原著中膚色較白之感。服裝上雖然跟得很足，不過翻版的長褲舊化效果比較重手，比較像是舊款Playarts改的超級英雄塗裝方式，不過遊戲中的Cloud是較乾淨的，正版能好好地體現出來，而且消光效果也較佳。」

Playarts改的Cloud的配件不多，一把大劍加上3對替換手掌，翻版算是跟足了。但不知何故翻版的大劍縮水了，足足短了半吋，Richard估計這可能是用了歷代的Playarts改的Cloud的大劍複模，「以前Playarts改有出過《FF VII》的Cloud，但當年的Playarts改比例較細，所以劍也較細，似乎是用了舊模。另外，翻版的替換手比較鬆，輕輕一下就拔了出來；正版的安裝起來則較穩固，不易拔出來。還有，翻版的關節較鬆，雖然扭動的方向尚可，但擺姿勢時會有影響；正版的關節較緊，也比較好扭動，可擺出更多有型的姿勢。」

正版包裝盒有Logo和鐳射貼

最後我們看看包裝盒，這是在玩具店購買時最易分出真假的關鍵。除了封面設計不同外，正版是會印有「Playarts改」名稱，盒的右上角會印有三角形的Playarts改Logo，右下角則有一個鐳射印貼，而翻版沒有這些。盒的背面，正版的有Playarts改和廠商Square Enix的名號，並且有一大堆授權文字，翻版的則沒有。其實就連附設的底座亦有分別：正版的是黑色底座，較易組裝；翻版的則是透明的，要以螺絲組裝。基本上有盒就很易分真假，如果是買二手沒有盒的話，就要看清Figure的真偽。

Richard認為會選購《Final Fantasy》Figure的人，都是真正的粉絲，懂得尊重知識產權，即使翻版質素再好，亦不會買翻版。最後亦提醒一下《Final Fantasy》的粉絲，目前《FF VII Remake》Playarts改系列已推出了3款角色，最新推出的是Tifa，不過因為被人批評面相差，所以廠方亦將安排額外的兩個面部組件，供買了Tifa的玩家免費換領，在精品玩具訂購過Tifa的玩家將會收到通知，就說買正版總是有好處的。

記者：馬子聰

攝影：蕭志南、張志孟

編輯：鄒仲安

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