水果既好味又健康，富含纖維，但網上經常流傳着很多關於水果營養的錯誤信息，其中一個便是吃水果的最佳時間，營養學家JC為大家講解五個最常見的謬誤。

謬誤一、應該空腹吃水果

有人聲稱，在進餐時吃水果會減慢消化速度，並使食物滯留在胃中發酵或腐爛。此外，在進餐時吃水果會導致胃部產生氣體，造成不適和其他一系列不相關症狀。

的確，水果中的纖維可以減緩食物從胃部中消化，但其餘這些說法都是錯誤的。儘管水果可以使胃部更緩慢地排空，但不會導致食物無限期地停留在胃中，亦不會慢得食物在胃中變質，況且胃部是可以防止會導致食物發酵和腐爛的細菌生長的；加上當食物到達胃時，它會與胃酸混合，pH值約1或2，如果胃內的食物變成酸性，大多數微生物是無法生長的。

此外，減緩胃排空是一件好事。它可以幫助你長時間保持飽腹感，從長遠來看可以有助減少攝入卡路里。至於其餘的這些主張，例如進餐時吃水果會引起腹脹、腹瀉和不適、空腹吃水果會影響壽命、疲勞、黑眼圈等，同樣具有誤導性，而且背後也沒有科學依據。

謬誤二、在餐前或餐後吃水果會降低營養價值

有人聲稱空腹吃水果才能獲得所有的營養益處，而如果在飯前或飯後吃水果，營養會以某種方式流失。營養學家JC表示以上的說法都不是真的。人體是很聰明的，可以從食物中提取最需要的營養素維繫身體機能所需。

進餐時，胃每一次都只釋放少量食物到腸道，以便腸道輕鬆地消化食物。同樣，小腸的最大長度為6米，具有超過30平方米的吸收面積，可以吸收食物中最多的營養。有研究表明，腸道甚至能夠吸收普通人一天攝入營養的兩倍。所以無論是空腹還是吃飯時吃水果其實都不成問題，因為腸道擁有巨大的吸收區域，對我們人體的消化系統而言，從水果和餐後的剩餘食物中獲取營養是一件容易的事。

謬誤三、如果患有糖尿病，則應在餐前或餐後1-2小時吃水果

糖尿病患者經常有消化問題，有人提出正餐與水果分開吃可以改善消化問題。可是，營養學家JC並不建議糖尿病患者這樣做，因為這個觀點沒有科學證據支持。

其實糖尿病患者應盡量避免水果中所含的糖，因為它可以很快地進入血液，與其單獨吃水果，不如與一頓飯一起吃或作為零食與蛋白質、纖維或脂肪含量高的食物搭配食用，因為蛋白質、纖維和脂肪可以令胃較慢地將食物釋放到小腸中。對於糖尿病患者而言，一次吸收的糖量就會較少，從而令總體血糖水平的上升幅度較小。

但是，確實有些糖尿病患者會出現消化問題，最常見的問題稱為胃輕癱。當胃排空比正常慢或根本沒有排空時，就會發生這種情況。儘管飲食變化可以幫助胃輕癱，但是空腹吃水果並不是其中之一。

謬誤四、下午是吃水果的最佳時間

據稱，新陳代謝在下午會減慢，而吃糖含量高的食物（例如水果）會增加血糖水平並激發消化系統開始運作。而事實是，不管一天中的甚麼時間，任何含有碳水化合物的食物都會在吸收葡萄糖時暫時增加血糖，為身體提供能量和其他營養，但並不會激發消化系統的運作，因為無論何時，只要食物接觸到舌頭，消化系統已經隨時準備行動。雖然高碳水化合物的飲食可能暫時令身體使用碳水化合物作為燃料，但不會改變新陳代謝的整體速率。

謬誤五、下午2點後不應吃水果

繼有人說下午是吃水果的最佳時間，又有人說下午2點後吃水果（或任何碳水化合物）會升高血糖，使身體無法在睡前穩定下來，從而導致體重增加。

同樣地，不管一天中的甚麼時間，任何含有碳水化合物的食物都會在吸收葡萄糖時暫時增加血糖。只要不吃過量，其實水果在一天中的任何時候都是健康的。

資料來源：營養學家JC （IG@fitfitfood_)

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！