你的優惠︱3月優惠精選 (2021年3月8日至3月14日）。

3月優惠賞不停！精彩繼續送上！當中包括：寶珍香人氣招牌系列（桂圓蛋糕、迷你珍香餅禮盒、乳酪麻糬珍香餅）、英國BodiBabySmart輕巧型BB車、韓國JecyJucy ABC汁︱100ml x 30包、德國Feodora賭神朱古力、以及黑金傳奇及嚐。慢活帶來的月來悦好PeriodCare漢方膠原凍。

英國品牌︱BodiBabySmart 輕巧型BB車

原價$1980，優惠價$699。「一按即買」

英國品牌BodiBabySmart輕巧型BB車，採用三摺收合形式，易於收納。方便攜帶，可存飛機乘客艙。全車鋁架提供高度穩定性。五點式安全帶扣，加上一按雙剎系統，令安全性更令人放心。

德國Feodora朱古力 30塊 225g 集體回憶 | 賭神朱古力

（朱古力濃度37% / 60% / 75%可選）

原價$199，優惠價$150。「一按即買」

經典朱古力品牌Feodora距今已經有一百餘年的歷史。在電影《賭神》光環之外，它天然黑朱古力的營養成分亦相當豐富，可以提高身體抗氧化水平，增加血液中的抗氧化成分類黃酮。緩慢滾動研磨的製作過程，讓可可豆微粒化，口感更細膩。人的味蕾一般對在17微米大小的微粒有感，而坊間巧克力普遍在23和30微米之間。Feodora則以14微米的細緻口感朱古力為主，力求讓消費者感受到巧克力的滑潤與醇厚。

除了以上的精選優惠外，今期推介還有以下一系列着數絕對值得大家留意！

寶珍香｜人氣招牌系列

原價$327，優惠價$294。「一按即買」

龍眼肉被視為台灣人用來進補的家常食品，來自彰化的寶珍香餅店便將當地特產桂圓（龍眼肉）巧妙的融合進入傳統蛋糕中，用西式杯子蛋糕的點心樣式呈現。甜而不膩又帶着濃厚的桂圓香氣，蛋糕口感綿密。桂圓蛋糕是以當地桂圓肉，桂圓滋補養生，再以核桃作配搭，口感層次鮮明，味道與別不同，只有寶珍香的桂圓蛋糕先做得到呢個味道。

韓國JecyJucy ABC汁︱減肥奇蹟果汁︱100ml x 30包

原價$198，優惠價$178。「一按即買」

ABC果汁在韓國有「奇蹟般的減肥果汁」之稱號，ABC就是指由一顆蘋果（Apple）、三分之一顆甜菜根（Beet）和一條紅蘿蔔（Carrot）打製而成的果汁。除了因不少荷里活女星大推而超火紅之外，蘋果當中所含的果膠成分，是膳食纖維的一種，可減慢消化和吸收脂肪，並促進脂肪排走。

而紅菜頭含花色苷、花青素，有抗氧化作用，它豐富的纖維有助改善腸道消化。紅蘿蔔中的胡蘿蔔素可促進新陳代謝，加速脂肪分解，阻礙脂肪在體內積聚。

黑金傳奇︱嚐。慢活 - 月來悦好PeriodCare漢方膠原凍

調養經期不順、舒緩經痛、手腳冰冷

原價$468，優惠價$368。「一按即買」

月來悦好PeriodCare漢方膠原凍，用料實在，選料安心。產品包括二十八天分量，為每月不同時期的女性提供全方位照顧，一天一條即可補足每天所需的膠原蛋白攝取量。飲用方便快捷，而且100%無添加，無防腐劑，無甜味劑。可用於全方位調理經期前中後期。現在更送和順堂中醫門診免費診症乙次。

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