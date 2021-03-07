不說不知，原來香港也有野生穿山甲。早前漁農自然護理署的Facebook專頁B仔自然教室 Mr. B Nature Classroom貼出一條短片，短片中穿山甲媽媽正在整理巢穴，未幾一隻初生寶寶探頭出洞外，最後更抱着媽媽的尾巴離開，模樣趣怪，十分可愛。

早前漁農自然護理署的工作小組於香港某處樹林一個穿山甲的巢穴外設置一部紅外線攝影機，希望更了解穿山甲的生活日常。影片中的穿山甲媽媽正在執拾附近的樹枝及樹葉整理巢穴，不久洞穴中的小穿山果也探頭出來，四處張望觀看，最後似乎媽媽要外出覓食，小穿山甲乘勢爬上媽媽的尾部，捉住媽媽一起出發了。

在香港發現的穿山甲大多是中華穿山甲，屬夜行動物，出沒於山林間，是專吃蟻和白蟻的哺乳動物。但穿山甲是全球被捕獵得最嚴重的物種之一，主要是因為牠的鱗片在內地被視為有藥用價值，因此被世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》列為「極度瀕危」物種，在本港亦屬受保護動物，捕獵或管有受保護物種可被判罰款和監禁。

穿山甲攻擊性不強，若有幸能遇上穿山甲，無需大驚小怪，只要保持一定的距離便可。

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撰文：Karl Li

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