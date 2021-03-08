自問鍾意住強烈風格酒店朋友留意！以創新見稱的「BnA_WALL」藝術酒店（Art Hotel）預計今年4月2日於東京日本橋開幕。酒店設有26間客房，全部交由23位日本藝術明日之星一手設計，將酒店包裝成小型美術館。每一個房間都是風格濃烈、極具視覺張力，令住客可以融入藝術創作，彷彿住一晚就可變成文藝青年。

藝術風格強烈 推動持續發展

BnA HOTEL的宗旨在於創新風格、想像無邊界，突破一般人對酒店房的固有框架及房型的想像，扭轉成藝術空間。另一方面，亦藉此幫助藝術家增加知名度，提供穩定的收入來源，推動持續藝術發展。此外，住客除了可以親身感受及了解對方的創作理念，甚至還可以和藝術家面對面交流意見，從討論中得出意外的人文靈感，為旅途添上邂逅緣份及人情味。

房間設藝術裝置 與創作者談心思

「BnA_WALL - Art Hotel」旗下的藝術酒店包括高圓寺、秋葉原、京都河原町店，之所以會選日本橋為第4個據點，是因為它在江戶時代屬交通樞紐，商業繁榮鼎盛，期望各地旅人來此觀光之際，也能探索日本藝術文化的獨特與美感。

日本橋「BnA_WALL」利用曾經為西陣織品貿易公司東京總部的現有建築改造，並聯同YOSHIROTTEN、川村由紀等23組日本的藝術新星和藝術總監，共同創作了26間藝術房間。每間客房的風格都別具一格，有極簡風、亦有色彩艷麗。此外，房間內有為數不少隱藏互動小工具及小發明，尋幽探秘的新鮮感令旅客更愛上藝術空間。

藝術美麗邂逅 見證藝術品的誕生

對藝術家而言，最害怕跟別人一樣，所以每個藝術空間一定是完全不同的創作。同時，藝術家期待住客入住期間，能夠感受房間創作時的想法與意境，以達到這個不期而遇的美意。因此，酒店會提供每一間客房的指南及解說，讓房客更能輕鬆融入藝術空間；酒店有多個公共空間，適合打卡及欣賞。

「BnA_WALL」的標誌：大牆（WALL）是可以連續重新粉刷的壁畫。日本的街頭藝術有多樣限制，可以重新粉刷的大型壁畫，對藝術家而言絕對是件奢侈之物；而「BnA_WALL」連接一樓休息大廳及地下工廠的壁畫，正正就是交給藝術家交流及繪製壁畫的場所，所以住客夠幸運的話，可以遇見藝術家創作壁畫的場景。

地下室更是宛如一個藝術工廠，藝術家可隨便在此創作，也提供場所供各個藝術團體作交流之用，會不定期舉辦創作展，屬藝術家盡情發揮創造力的天堂；這也是「BnA_WALL」最大特色，住客可以隨時與藝術家同步，見證每件藝術品被催生的過程。

住客享受文藝時 成藝術家贊助者

因為酒店是以支持藝術者自居，所以BnA酒店集團是採用贊助人制，每位住客都是支持藝術的贊助者。酒店會將部份住宿費以資助形式交至創作藝術空間的藝術家，希望住客享受新潮藝術住宿，亦同時身體力行幫助藝術家持續創作。

BnA_WALL

時間：2021年4月2日開業

房間數：26間

交通：從羽田機場出發車程約30分鐘

地址：東京都中央區日本橋大伝馬町1-1

網址：https://bnawall.com/

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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