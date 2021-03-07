一個寂寞的少婦，一名維修工人，給你三秒時間你會想到甚麼？相信很多人都會想到一些日本成人電影的情節，但原來這些事情是真的會發生，一名已婚的少婦答上了一名電視維修工人，被發現後，少婦竟然計劃要殺死老公。

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。第一集有烏頭屬保險⾦殺人事件；第二集我們探討美國真實版《殺人犯》；第三集，我們和潘展平大律師討論大埔寶湖花園燒屍案；第四集我們探討了一宗令人沉重的案件——15歲私影少女被殺案。第五集，了解了一宗滅門慘案——悉尼林家血案。而今集我們又回到香港，討論一宗在香港發生的命案，該宗案件被改編成為小說，在外國極為暢銷，原因是因為案件涉及不同的議題，包括美林證券高層、婚外情、毒殺、私家偵探等，今集我們就邀請到世紀國際偵探社社長Nic Li一起討論案情，他更分享了部份令他深刻的委託案。看完之後，你會知道，原來愛情可以是這麼恐怖。

策劃：劉芷晞

撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：世紀國際偵探社社長 Nic Li

攝影：陳濤、尹彥翹

導演：倫星揚

監製：王秋婷

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