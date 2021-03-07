講起Toyota MR2，你或許會想起在銅鑼灣叱吒風雲的《古惑仔》，不過要講MR2的故事又豈止於這部戲呢？早於1976年，豐田已經展開一個全新的開發計劃，目標就是要製造一部集操控性與低油耗於一身的小車。負責這個項目的產品測試工程師—吉田明生先生於1979年建議這部小車該採用中置引擎（MR）雙座位佈局，而原型車SA-X亦於1981年開始日本本土以及美國Willow Spring賽車場作測試。豐田為了隆重其事更邀請了前F1車手Dan Gurney參與試車工作，同時請來英國蓮花車廠的工程師Roger Becker參與這部新跑車的懸掛設計工作。直至1983年，豐田終於在東京車展展出接近量產階段的概念車SV-3， 並於翌年正式以MR2之名推出到市場。

傳聞一：承接英國蓮花開發計劃

很有趣地，坊間一直都流傳關於AW11 MR2的兩個傳聞。第一個傳聞就是AW11 MR2其實是演變自英國蓮花車廠當年胎死腹中的M90企劃。雖則M90企劃早於1981年已經展開，而當年目標就是要做一部FR Roadster，成為新世代Elan。不過企劃展開的翌年蓮花創辦人Colin Chapman就不幸離世，企劃就擱置了。事實上這部原型車確實有用上豐田的引擎、波箱及懸掛，但是無論從整部車的佈局以至開發的時間線都跟MR2不相符，因此這個傳聞也不攻自破。

傳聞二：掉轉Corolla底盤而製成

第二個傳聞就是說豐田為了節省MR2的開發成本，廠方便將一個Corolla E80的前驅底盤前後掉轉，從而做出一個比較簡單而直接的中置後驅佈局。這個說法數年前曾經被英國車媒報道得繪影繪聲，但要再找尋更多資訊去支撐這個傳聞實在又不太多，極其量都是說MR2鐵車尾仍留有前驅Corolla原來的轉向連結部件。那麼這個傳聞又是否屬實呢？過了這麼多年似乎很難一錘定音了。

1986年日版 1.6公升4A-GE引擎好勤力

當我跳上這部1986年出廠的日本版MR2的時候，第一樣會發現就是它的坐姿和視野都跟現今任何一部跑車沒有任何相似之處，事關它的坐姿並不是特別低矮，而視野又出奇地寬廣。據悉MR2之所以會有這種感覺是因為廠方想營造出戰機駕駛艙的感覺。這種戰機般的質感亦一路延續至它Joystick般的波棍，即使過了這麼多年，手感仍然可以稱得上合格，不過始終日子有功，久不久都會入錯波。尤幸這副130匹1.6公升4A-GE引擎出奇地好力，特別是低轉扭力，即使意外地用了三波起步，車子亦不會「打冷震」或「騎馬仔」。上到高轉區域，引擎亦很樂意一路工作至紅區才收手，雖然它沒有本田VTEC引擎那種「雙面人」的癲喪，但這副4A-GE引擎的特性就是全天候都準備好為你效勞，十分勤力。

軚感非常重 轉向的指向性高得驚人

操控方面，又是這部MR2頗為特別的地方。首先就是它的軚感真的是非常之重，事關生於1986年的它是沒有配備風油軚的，所以在慢車或泊車的情況便會特別辛苦，要強行扭死軚就等於跟自己鬥氣。但是當以正常車速行車的時候，這份重甸甸的軚感就會慢慢變得實在而充實，不論是甚麼路面狀況，你都能夠從軚盤上感受得一清二楚，更值得慶幸的是那怕這是一部年35的老車，它轉向的指向性依然高得驚人。如果要在新車上尋求這種感覺，相信就只有蓮花的Exige才能找到。

AW11未炒起平過AE86 路人注目禮值回票價

看到這裏，你或許會心動想擁有一部初代MR2，事實上MR2現時的價格，還未稱得上特別驚人，特別是生於同年代採用同一副引擎的AE86已被炒至30萬元的時候，還是徘徊於十多萬元的AW11 MR2便顯得特別吸引。再加上開着MR2上街的時候，有不少少艾都對這部車投以欣賞的眼光，相信光是這份來自路人的注目禮也值回票價吧。

Toyota MR2（AW11）

引擎：1,587c.c 直4

馬力：128PS/6,600rpm

扭力：15.2kgm/5,000rpm

傳動：五前速手動，中置後驅

1986年行貨新車價：$170,000

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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