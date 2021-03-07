日本經常有人發明一些奇怪的生活用品，用法可能很單一，甚至未必太實用，會在日本100円店發售，在香港則有$12店（Living PLAZA by AEON） ，當中也有不少廉價的生活用品，有實用的，也有中伏的，今次就找來七件廚房小用具實試，看看會不會中伏。

微波爐煎蛋 流心全熟都得

這個器具可以透過微波爐炮製雞蛋，白色一邊是煎蛋，黃色一邊是將蛋漿煮成炒蛋，不過同樣要放入微波爐加熱。說明書指示煎蛋要先在蛋黃戳一些孔，並且加入一小茶匙水，之後以600W加熱1分20秒。實試一起放進微波爐加熱後，黃色器具的蛋漿煮成如蛋餅般，完全熟透；白色器具的煎蛋還是呈半液態，記者再以600W再加熱40秒，心形一邊的煎蛋順利煮熟呈固體，圓形那邊的蛋是未完全凝固，帶點流心狀態，成為半熟蛋。這個沒有中伏，確實做到微波爐煮蛋的目的，方便實用！

冚膠罩叮包 保留鬆軟感

這個膠罩用於微波爐翻熱肉包子，將整個包子用膠罩蓋着，包子不能大過膠罩，要蓋得住整個包子。如果直接將麵包放入微波爐翻熱，會因為蒸發水份變得乾澀，口感極差，加了這個膠罩就能防止水份蒸發，保持麵包的鬆軟口感。記者試吃用膠罩翻熱好的肉包，確實保留了包子本身的鬆軟感，不會像直接翻熱般乾身，跟商品標示的效果相符，沒有中伏，值得入手。

唔使電飯煲 $35煮到白飯

這個不是將飯翻熱的杯，而是將生米煮成熟飯的微波爐煮飯杯。首先要準備150g米和180ml水，將洗好的米倒入飯杯再注入水，米至少要浸水30分鐘。浸完後，將整個飯杯於微波爐以700W加熱4分鐘，再以200W加熱7分鐘，之後一碗滾熱冒煙的白飯就出來了！完全沒有生米，可謂大成功，只是表層的飯偏乾，底部的飯則較多水份。雖然這個飯杯沒有中伏，但米先要浸水30分鐘，再加熱11分鐘，似乎用飯煲煮會更快吧！

半熟變半生 掌握真實生熟度

這個標示器在烚蛋時一起放進水裏，應該很多人都見過，一般賣數十元，$12的低廉售價應該沒有更低了。這個標示器的有soft、medium和hard三段標示，與雞蛋一起放進水裏烚時，標示會由外圍的soft逐漸由粉紅色變成白色，當soft一段全變白，表示雞蛋已煮成半生蛋，medium轉了白色就煮成半熟蛋，當hard都變成白色就是全熟蛋。可是實際試用後，發現標示hard時取出，開出來只是半熟，而標示medium的半熟蛋則是半生，soft變白時拿出的蛋則整個還是液態。標示失敗可以判定為中伏，但相信多用幾次掌握到標示的真實生熟度，還是可以一用。

開孔再烚熟 更容易剝殼

雞蛋開孔器有支小針在中間，要扭開解鎖才能使用，有安全保護。將雞蛋向下壓，開孔器裏面的針就會在蛋殼開出一個很小的孔，肉眼僅僅隱約可見，並未流出蛋白。如果大力一點將蛋下壓，雞蛋就會爆裂，所以不能太大力。 雞蛋有一個小孔，再放進滾水烚蛋，煮熟後雞蛋會更易剝殼，不會黏着蛋白。所以，這個開孔器基本上是能成功開孔的，但不是要蛋白流出，是供烚蛋用的工具。雖然沒有中伏，但不夠實用。

放三日仲有泡 實用性低

這個其實是用來存放有氣飲品，讓飲品的氣保存更久。記者以兩支有氣蒸餾水實試，一支以氣塞保存，另一支用普通樽蓋保存，放置了三天後再開蓋待上約10分鐘，普通樽蓋的已走了氣，氣塞保存的水還勉強見到有氣泡，飲用時還感覺到有氣。這個無伏，但不實用，而且也不建議開封的有氣樽裝飲品存放太久。

人手剝仲好 半生蛋不能用

我們以烚好的半熟蛋和半生蛋來實試這個雞蛋剝殼器。用法就是放入烚蛋後搖動剝殼器，令蛋殼全裂，不過實際剝殼時，和一般在枱上敲破蛋殼後再剝殼沒有分別。將半生蛋放進剝殼器，搖動數下之後，整個蛋就破了，建議半生蛋不要用這個剝殼器。這個結論是沒甚麼作用，中伏了！

總結：

這一次實試的廚房小道具，成功可行又實用的，記者會選擇叮肉包膠罩和煮蛋器，因為膠罩真的可以將肉包加熱至原來味道，快捷方便又不浪費食物；微波爐煮蛋器用來煎蛋確實又快又方便，約1分鐘已「煎好蛋」可食用，最適合懶人！

記者：馬子聰

攝影：張志孟

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