人老了，走路自然會越來越慢，毛孩也不例外。狗狗上了年紀後，走路便會開始有點一拐一拐，甚至東歪西倒，因為關節退化，每走一步也是舉步為艱。身為主人可以與狗狗一起做一些簡單的復健運動，為牠們減輕痛楚之餘，甚至可以讓牠們再度跑起來。

四肢熱敷

毛孩年紀漸大，體內的血液循環也會變得越來越慢，四肢的知覺和反應也會變得沒有那麼敏銳。所以這個時候不妨用熱毛巾或是寵物專用電毯，幫毛孩熱敷四肢，促進血液循環，溫暖感也可以減輕四肢的壓力。不過記得要先控制溫度於40度以下，時間盡量控制於10分鐘內，以免燙傷。

伸展運動與按摩

進行簡單的熱敷之後，就可以開始幫毛孩做簡單的伸展與按摩。簡單而言，是先把毛孩的四肢盡量伸展至極限（就像人類的拉筋），維持約30秒左右時間，然後再換另一條腿，希望毛孩可以找回四肢的知覺，再配以按摩放鬆腿部肌肉。做的時候留意動作要輕柔，不要一開始便拉到最盡，以免毛孩受傷。

矯正站姿

當毛孩站立的姿勢東歪西倒時，飼主不妨先使用提腿帶或大毛巾撐住毛孩的後腳，讓毛孩可以維持正確的站立姿勢一段時間後，才帶牠緩步慢走，而且更要特別注意毛孩的姿勢是否正確，讓牠們避免為了減輕痛楚而避重就輕地走。

重複練習

陪毛孩慢慢練習，找回從前的感覺，但留意也不要讓毛孩走太久，適當的時候要休息，以免肌肉痠痛或受傷。 此外，如果毛孩喜歡水，不妨帶牠們去游泳，因為水中的浮力能減少毛孩的關節和體重負擔，可以鍛煉肌肉之餘，又不會太過傷身。

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撰文：Karl Li

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