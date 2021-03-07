相信不少人都特別喜歡穿白色衣服，不過又總會不小心把白色衣服弄污，再加上現時第四波疫情，大型肺炎群組又再出現，出街後隨時全身病菌，所以一部潔力強勁兼有殺菌功能的洗衣機，真的相當重要。

銀黑機身加輕觸式面板 具高科技感

今次實試的是Toshiba新推出的T15洗衣機，外形上雖然都是一般歐式洗衣機格局，但銀黑色機身就相對特別，比一般白色機身更易配襯近年流行的輕工業風，加上用LED輕觸式面板操控，比一般實體按鍵更具高科技感覺。當然，洗衣機最重要的還是潔力，只說不做是沒意義的，今次當然要實測一下它的潔力，我們會把三種不同難度的污漬加在白T-shirt上以進行測試。

特大機門易放衫 設12個洗衣程式

第一關，記者預備了相對簡單易洗的咖啡看看能否清洗乾淨，我們更特別等咖啡漬乾了後才進行清洗，以增加難度。實試洗衫時發現，新機除了外形有型，更有不少實用設計，例如510mm特大玻璃機門，就相當方便擺衫入機和攞衫；而玻璃機門邊亦加入抗菌膠圈，以免細菌殘留滋生。新機更比一般洗衣機有更多的12個洗衣程式，包括床單、防敏洗衣、混合衣物、羊毛衣物等等，記者更特別欣賞它設有12分鐘速洗，最啱連洗衫都冇時間的大忙人。而今次用棉質衣物模式測試，結果相當理想，一點咖啡漬也沒有留低，成功過關，可以去第二關測試了。

洗衣粉格設扇頁 盡用洗衣劑效能

第二關的測試，便會用茄汁和辣醬。特別一提，今次測試我們只用了最平價普通的洗衣粉，以更能考驗洗衣機本身的潔力，而說到洗衣粉，便要介紹一下這新機的CycloneMix有趣新設計。洗衣粉格中特設有扇頁，在關上後就會有水流出，扇頁亦會隨之轉動，能有效提高各種洗衣劑的溶解率約19%，減少一般洗衣機容易留有洗衣劑激在格中的問題，亦更能盡用洗衣劑的效能。

蒸氣護理殺菌 洗茄汁辣醬兼除味

茄汁和辣醬除了滲透力高、難清洗外，更有強烈氣味，所以今次就試用這新機的「蒸氣護理」。在洗衣前先用高溫蒸氣滲透衣服殺菌，同時可以有助去除異味，並殺死99.9%大腸桿菌及葡萄球菌。結果，清洗效果依然令人滿意，T-shirt變回純白之餘亦完全沒有異味，值得一讚。

超微納米泡泡滲透力強 實測唔用洗衣劑都有強潔力

最後便是最難洗的豉油，之前兩關測試都完全通過，相信都跟新機獨有的「UFB超微納米泡泡」有關。這項日本研發的技術是首次應用在家用洗衣機上，透過在水中製造出超微細泡泡，能在清洗過程中完全滲透在衣物纖維中，帶走最深層的污漬和細菌，更能減少近年不少媽媽都注意的洗衣劑殘留問題。據官方資料，這「UFB超微納米泡泡」能減少洗衣劑殘留15％，亦能提高清洗皮脂18％。

雖然我們就未能做很細緻科學化的實驗證明，但也能做一個小實驗，實測一下「UFB超微納米泡泡」是否有實際效用。記者先取出洗衣機內已有「UFB超微納米泡泡」的水，同時預備一杯普通清水。然後把兩塊同樣染有豉油漬的白布，公別放進兩杯水中輕力搖晃，結果相當有趣，有「UFB超微納米泡泡」的水竟能完全洗乾淨白布，而清水一邊就仍留有豉油漬，可見雖然我們看不到超微細泡泡，但它卻的確有強勁滲透清潔能力。

90度高溫水清潔滾筒 疫情防菌極重要

洗衣機最後的實測結果亦非常理想，成功完全清洗豉油漬，白色T-shirt就如全新一樣，以後穿白衫即使幾唔小心食嘢都沒問題了。另外，還要一提，新機還有一個新的「The GREATWAVES巨浪洗」功能，利用冷水配合強力轉動，能減少有色衣服在溫熱水下清洗的脫色問題，同時亦能保持潔力。而之前亦提到現時病菌肆虐，新機的90度高溫水清潔滾筒功能，亦能有效消毒和除臭，令衣物免受二次污染。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！