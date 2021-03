英國中一派位成績剛於3月1日公佈,當然有人歡喜有人愁。英國中一派位的機制,與香港的不同,筆者訪問了Achieving for Children的Samantha Scott女士,分享英國升中派位須知。Achieving for Children是專為學生提供支援服務的社區關注組織,而Samantha Scott是Kingston upon Thames及Richmond upon Thames兩大倫敦自治市處理學生入學安排的主管。

為趕及截止申請日期 好好計劃抵英時間

一般來說,英國中一申請日期是每年的9月至10月31日,這日子非常關鍵。筆者朋友Cheri的一對子女,兩個小朋友都就讀香港傳統名校,其長子剛巧在今年9月就到英國讀Year 7(即中一)的年齡。為了捉緊升中統一派位的尾巴,Cheri於去年毅然放棄香港一切,僅花了3個月時間籌備,以LOTR(Leave Outside the Rules )來英國定居,趕及在10月底截止申請前到埗,最後兒子順利派獲第一志願中學。大家千萬別標籤Cheri為「怪獸家長」,如此着緊追趕截止申請日期,的確是有其原因的。若各位有意申請英國中一派位,也要好好計劃抵英日期。

升中重要日期10月31日 翌年3月1日放榜

在英格蘭,如果想申請政府資助學校(State-Funded Schools)的中一學位,無論是Grammar School、Academy School、Community School 、Faith School抑或Free School,家長都必須在子女就讀Year 6(即小六)時,透過網上或書面向所居住地區的Council(市政廳)申請。每個Council的申請手續或有不同,記緊在報名前先向所屬的Council查詢。居於倫敦33個行政區(Borough)的朋友,可利用The Pan London eAdmissions System (www.eadmissions.org.uk)網上報名。

申請截止日期一般是每年的10月31日(如10月31日為周末即順延至之後的星期一),成功在10月31日前遞交申請的朋友,可於翌年3月1日得悉派位結果。獲派位的學生,須於兩星期內或指定日期前(今年是3月15日)確認有關學位,而放棄了首輪所派學位的,將在自己所選的其他志願學校排後補位。

遲交申請要排後補 須等待剩餘學位

10月31日如此重要,皆因如果錯過了10月31日的截止申請日期,雖然仍可向所屬Council申請翌年入讀中一,不過,會被列為遲交的申請(late application)。Late application將排在後補名單(waiting list),並不會在3月1日獲派位通知,而是要待其他申請人確認或放棄首輪派位後,再按剩餘學位派位。若因搬遷而錯過截止申請日期,有些Council亦會酌情處理,但申請人須提交合理的住址證明,不過,筆者覺得還是要穩陣一點,最好還是抓緊10月31日這死線。

切勿為報讀心儀學校虛報假住址

所有申請人都需要有英國住址才可參加英國的中一派位,有些Council會要求申請人提交租約、Council Tax繳款紀錄等住址證明,亦有部份可透過內部紀錄核實而毋須額外提交。Samantha表示,有部份學校或Council對申請人的住址核實較為嚴謹,特別是在申報地址居住少於6個月的租客或擁有其他物業的朋友,或會被要求提交車牌、汽車保險等其他地址證明,大家千萬別為報讀心儀學校而出任何「蠱惑」。

最多可選3至6個志願 優先順序不影響成功率

英國不同地區可供申請人填報的志願數目各有不同,一般可選擇最多3至6個志願,家長及學生按喜好排出優先順序。要注意,志願的順序跟入學的成功率並沒有關係,因為校方並沒有申請人的排序資料,只會按學校各自的收生準則分派學位。舉例說:如果申請人填報了6間學校,其申請將同時被6間學校考慮;如果申請人獲得多於一間學校取錄,他將獲得排序最高的一間學校取錄,而其他排序較低之學校將自動取消其申請,而把學位留給其他申請人。

接受跨區申請 了解學校有否指定收生範圍

Samantha特別希望香港家長明白,家長所填寫的志願,在英國稱為「preference」(意願),而不是保證一定能夠入讀的「choice」(選擇)。她建議大家務必用盡可選的志願,並提醒家長,不一定只報讀所屬地區的學校,亦可選擇其他「跨區」學校的;當然,要先了解有關學校會否有指定或優先的收生範圍(designated areas/priority areas)。而即使未獲心儀學校取錄,也不用太擔心,所有學生都一定會獲派學位,必定會有書讀的。

填表前先了解學校收生準則

雖然不同學校各有不同收生準則,但其透明度十足。首先,政府資助學校必須把學位給予有特殊教育需要、需特別照顧、合乎EHCP資格或獲免費學校膳食資助(Free Meals)的學童; 另外,學校亦會優先考慮有父母在學校工作或有兄姐於同校讀書的學童。Grammar School(文法中學)則會參考「11+入學試」的成績,亦有學校會把音樂、體育等非學術表現列作收生考慮;至於有宗教背景的學校,申請人的信仰亦會是考慮條件之一。因此,家長在排選志願時,應先了解學校收生準則,如瀏覽學校的網站或參加學校開放日,大部份學校都會在9月或10月舉行開放日,而Grammar School或會早於7月舉行,屆時可先了解學校環境和收生準則,衡量子女是否適合,再排志願,以免浪費quota。

Grammar School也要填入志願列 可參考「11+入學試」成績排序

對Grammar School趨之若鶩的家長要注意,學生除了要報考「11+入學試」外,家長在填表時,也要把該學校填入其中一個志願。一般而言,Grammar School會在10月31日前通知申請人其入學試成績,以供排序時參考。但疫情下,Grammar School於去年延遲了成績公佈時間,令考生未能在截止申請前得悉入學試成績,因此,有Council就酌情處理,今年容許申請Grammar School的同學在截止申請日期後更改志願,而不會被當作late application。

對於遲交中一入學申請的朋友,又或者在首輪未有「着落」的朋友,下次再請Samantha Scott分享一下他們將會面對的情況及選擇。

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主,到英國做開荒牛,成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女,由零開始,一家四口,冇人冇物移居英國,展開新生活。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

