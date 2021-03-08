現時的家電除了要外觀漂亮和價錢相宜，還要多功能！Hyundai新推雙頭料理板用上U型發熱管，除了可配用不同爐具煮食，更可用於燒肉。

料理板的一邊是輕觸式控制台，另一邊是不粘材質煮食板，在頂部有去油孔，設計用意是在燒肉時可在小孔排走油份。雖然它的外形像極一個電磁爐，但它是靠兩組U型發熱管發熱，而控制台可分別控制兩組發熱管。它較普通電磁爐大一點，高度較一罐汽水矮，至於長度和闊度則大約18吋乘11吋半。

Hyundai官方指料理板的恆定功率最大可達1800w，它有P1到P20共20檔熱力選擇，官方指約由50°C至300°C，而且可分兩邊操作。雖然在料理板上沒有明顯的分界，不過官方指大約在去油孔的位置，基本上要放上兩個小鍋也沒有問題。

板面溫度及燒水實測

先以測溫槍測試板面的溫度。開啟電源前，板面溫度大約維持在23.4°C。記者分別把兩邊設定為P1和P20，過了1分鐘，P1的中心大約是30°C，P20的中心已達65°C；3分鐘過去，P1的中心大約是60°C，至於P20的中心已達140°C。

8分鐘後，P20的中心已超過200°C，P1也超過100°C。事實證明雖然官方說料理板可獨立控溫及分區加熱，但始終它們在同一塊板上，因此彼此難免溫度會有點影響，不過即使人體感覺也很明顯可感受到，兩邊的溫度有很大的差別。以兩邊P20約150°C開始燒750ml常溫水，並蓋上蓋子，太約15分鐘左右水便燒開，時間不過不失。

燒肉測試

燒肉不用太高溫，根據說明書，記者把它維持在P6左右，兩邊也是大約100°C，燒薄牛肉尚可，但欲燒雞翼、豬脾骨等肉便要調高至P15。因料理板的溫度夠高，用於燒肉基本上沒有問題，但它其實是平面，油份根本不會自行跑到去油孔，要手動推才可經去油孔排走，但去油孔設計較難清潔。倒不如直接使用紙巾清潔；另外，刮除表面油漬的時候，記得要使用木質或矽膠刮，否則表面的塗層很快失效。

用後評語

這塊Hyundai料理板的售價大約$1,000，好處在於可分兩邊控制，甚至同時煮食及燒肉、兩邊均用於煮食或兩邊均用於燒肉，使用變化大；但要小心其溫度調節，否則很容易把食物燒焦，而且設計容易燙手。另外便是它的清潔問題，料理板不能與底部拆開，未必人人喜歡這個設計，因為有人喜歡以抹的方式清潔，也有人喜歡整塊清洗。

電熱板和電磁爐、電陶爐分別

香港理工大學電機工程學系教授鄭家偉指，發熱線的電熱爐原理與新興的電陶爐相似，電陶爐的原理是把金屬發熱體，轉變為遠紅外線發熱，以熱傳導的方式發熱，因此效能較弱。好處在於可使用不同材質的耐熱平底鍋具，即使是瓦煲、藥煲也可以，不局限於鐵的爐具。至於傳統發熱線並非透過遠紅外線發熱，只是利用普通發熱線加熱，不論甚麼傳熱物質也可以傳熱。

至於電磁爐使用初級電磁波感應至煮食爐，一般電磁波的原理是磁力線（Magnetic Field）傳導至金屬煮食鍋，以鐵質較佳，產生渦流現象直接令爐具發熱，不需要經其他傳導體（爐、空氣），變相輻射流失至其他空間的溫度較少。

比較三種爐具，電磁爐的效能最高，其次是電陶爐，最後是發熱管裝置。而三種爐具的使用方式也不一樣：電磁爐一般於使用時較為安全，因為只加熱金屬器件，即使不小心觸碰到也不會燙傷，而且加熱速度快，理論上切斷電源後很快降溫，變相較安全；另外兩種爐具的速度較慢，不論加熱或減熱的速度亦較慢，因發熱線和電陶爐的熱力儲存在內部，即在發熱線和電陶爐內的金屬部份，切斷電源後也要待它慢慢散熱。

如果普通日常煮食和吃火鍋，電磁爐的效能高、使用速度快，節省電力和時間，不過會因內部結構較為複雜而容易損壞，而且只適用於特定物質。至於發熱線和電陶爐則適用於大部份平面傳熱爐具，使用範圍較廣，更適合使用於炆燉等烹調方式。

記者：周銥沁

攝影：蕭志南、伍永健

編輯：鄒仲安

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