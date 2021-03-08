現代孩童的玩具之多可說已達泛濫程度，家長若盤點一下家中玩具，塑膠玩具定必佔大多數。對於塑膠玩具所使用物料的安全管制，歐盟、美國以及如日本其他國家均有各自的標準，但這些標準是否真的百分百安全呢?

為了進一步評估塑膠玩具中化學物料的安全性，丹麥科技大學（DTU）和美國密西根大學連同歐盟環境計劃（United Nations environment programme）展開了相關塑膠玩具化學物料成份硏究，以及對其中成份對兒童健康的影響作評估。硏究團隊發現塑膠玩具較易令有害的化學物質釋出，他們亦建議了新的量度標準，冀能讓玩具製造商重新衡量特定成化學成份的使用份量。相關硏究報告已在期刊《Environment International》中發表。

負責是此硏究的主硏究員，是丹麥科技大學教授Peter Fantke和博士後硏究生Nicolo Aurisano，他們指目前各國雖有對塑膠製玩具所使用物料有所規限，但並沒有國際性的條例對玩具物料有所監管，故Fantke和Aurisano便開始展開硏究，他們分析在塑膠玩具中找到的化學成份數據，並量化了其對兒童的潛在健康風險。

「我們在兒童玩具如硬膠、軟膠及海綿塑膠中，找到了419種化合物，當中確認了有126種物質有機會危害兒童健康，某些甚至有致癌危機。在我們找到有潛在危機的化學物質中，估計已超過監管參考劑量regulatory Reference Doses（RfD）及致癌風險的監管閾值。這些物質應要在玩具物料清單中剔除，並以其他物料代替。」Fantke解釋說。

Aurisano表示玩具製造商通常不會提供玩具中的成份數據，故硏究員依據25種同行評審硏究報告中的玩具化學測試數據，再作詳細分析玩具物料中的化學成份。他們確認了一些跟兒童健康相關的化學物質，包括大家都熟知的常見的塑化劑鄰苯二甲酸酯和溴化阻燃劑。另外還有兩種增塑劑如檸檬酸乙醯基三丁酯，這些物質都會用來代替受規管使用份量的鄰苯二甲酸酯。硏究員指這些取代物質對兒童亦存在一些非致癌性的健康風險，應進行相關的規管。

緊記房間通風減低風險

硏究員亦發現生活在西方社會的兒童平均有18公斤的塑膠玩具！足見兒童的生活環境中存在着大量的塑膠。

他們亦記錄了玩具使用用途的情況，例如兒童把玩的時間有多長、會否將玩具放入口中，以及每位兒童在自己家中有多少件玩具。硏究員採用這些資料，再以高通量質量平衡模型去估算化學物質的釋出量，並且將釋出劑量和不會對兒童構成風險的安全劑量作比較。

總括而言，他們發現軟膠會令有害化學物有更高的釋出量，在整個兒童接觸玩具調查中，其成份的吸入量佔了最大比重，兒童可能會吸入已擴散到房間空氣中的玩具化學物質。

雖暫時難以有準則作依從來選購玩具，但他們建議家長們避免使用軟膠玩具，以及謹記每天為孩子房間打開窗作通風，相信可避免化學物質積存在房中。

另外，硏究人員在報告中亦介紹了一種新的量度標準，這套標準是根據玩具材料中的化學成份進行的基準測試而制定。「我們估算了塑膠玩具中物料最大可接受化學物質的含量（maximum acceptable chemical content，簡稱︰MACC）。希望這些資訊有助玩具製造商去衡量特定功能的化學物質的數量。」Fantke教授表示。

根據本港《玩具及兒童產品安全條例（附加安全標準或規定）規例》，製造、進口或供應本地使用的玩具或兒童產品均有對第一類塑化劑如鄰苯二甲酸丁芐酯（BBP）或第二類塑化劑如鄰苯二甲酸二異癸酯（DIDP）的使用量有所監管。據食物安全中心的資料顯示，DIDP的急性毒性低，已證實DIDP會影響實驗動物的肝臟、腎臟、生殖及發育情況，但截至目前，並沒有DIDP會否令人類患癌的數據。

資料來源︰

Nicolò Aurisano, Lei Huang, Llorenç Milà i Canals, Olivier Jolliet, Peter Fantke. Chemicals of concern in plastic toys. Environment International, 2021; 146: 106194

www.man.dtu.dk

撰文：李飛

編輯：鄒仲安

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