3月14日的白色情人節又即將到臨！白色情人節源於日本，傳統上大家會在西方情人節（2月14日）送禮給自己心儀的對象，而心儀對象便會在白色情人節向對方回禮並訴說心意。先預祝大家可以在3月14日收到回禮，趕快約自己的心儀對象外出吧！

情人市集——食花生市集、萌「寵」手作市集

白色情人節少不了的環節——逛市集。今年SOHO MARKET將會舉行以自家原創為題的「SOHO MARKET食花生市集」，市集將會有不同的手工藝攤位，像是手作服飾、花藝擺設、天然香薰等等。喜愛各種不同原創品的大家，一定要逛逛！

食花生市集

日期：2021年3月13日至14日

地點：D2 Place ONE 2/F The Space

而PopWalk天晉滙舉辦了一個戶外萌「寵」手作市集，不但有各式各樣的精品及手作，更有不同的體驗坊，例如「完美寵物大賞」、「Pet Pet 專業寵物拍攝服務」等，更有市集會提供寵物手作和服，十分可愛。大家可以㩦同寵物一起外出逛市集，享受與眾不同的約會！

萌「寵」手作市集

日期：2021年3月12日至14日

地點：PopWalk天晉滙1期地下露天長廊

手工藝心意——自製手工啤、燒玻璃擴香石、Fashion Clinic延壽命

喜愛手作的大家亦可以參與Timeless Leather Workshop的體驗工作坊。他們將會在當日舉辦了一個「手工啤酒釀製」工作坊，不但可以了解手工啤的釀製過程，學到當中啤酒不同的冷知識，更可以選擇自己想要的手工啤味道。

「手工啤酒釀製」體驗工作坊（須於電話預約）

日期：2021年3月14日

時間：上午11時至下午2時；下午5時至晚上8時

地點：九龍葵興葵秀路11-15號蘇濤工商中心21B

FB：https://www.facebook.com/timelessworkshop/

情人節最為「煩惱」莫過於送禮環節，而手作禮物往往都是最具心意的。不過，同時具有實用性都十分重要。Somethingsss最近推出一個燒蘑菇玻璃的工作坊，大家可以齊齊浪漫做手作。玻璃燒好後，除了可以加上清油變擴香石，亦可以成為小夜燈，十分實用。

燒玻璃蘑菇擴香石／小夜燈工作坊（須預約）

日期：2021年3月13、20、27日

地點：大角咀洋松街87號永嘉工廠大廈4/F B室

官網：somethingsss.com

白色情人節當日更可以參加Fashion Clinic工作坊，之所以稱為「Clinic」是因為香港著名時裝設計師黃琪將會在當日教授日本傳統的「刺子繡」針混合「襤褸」拼布的手工藝，希望大家可以把舊衣重生，減少浪費。大家在當日只須自備家中已破洞的服飾到場便可，可以與伴侶共度一個最具意義的情人節。不過記得先在網上預約。

Fashion Clinic「刺子繡」X「襤褸」工藝（需預約）

日期：2021年3月14日

地點： PMQ元創方S306 Staunton

官網：www.toveandlibra.com

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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