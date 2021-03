通常我們會在食物包裝上見到兩類標籤,分別是「此日期前最佳」 和「此日期或之前食用」。這兩個標籤常在食物包裝上出現,到底兩者有何分別?

「此日期前最佳」是指食品於標示日期前,可以保證其狀態是最接近食物製造者所預期的狀態。換句話説,在該標示日期之後,食物的狀態,包括新鮮度、味道、香味或營養值,都不再是最好的質素,不過這又不代表食物不能吃,例如麵包,過期的麵包可能變得又乾又硬,但可能仍然是安全食用的。

「此日期前最佳」 和「此日期或之前食用」

「此日期前最佳」多數出現在已密封包裝好的食物上,例如餅乾、薯片、罐頭等,若適當貯存,可預期在該日之前食物能保存其特質。不過這些食物一旦開封,或以不適合的方式貯存,就可能會大大增加受污染的機會,標籤上的日期便不能再作準。如果把一盒要冷藏的凍肉放在室溫數小時,即使未過期,都可能會滋生引致食物中毒的細菌,例如沙門氏菌、李斯特菌等,細菌數量會增長至令人致病的程度,不能再安全食用。

而「此日期或之前食用」則關乎於食品安全,多數出現在新鮮食物上,例如魚生、魚、蔬菜等,意指食物在標示日期後會極容易腐壞,對健康構成即時危險。如果我們想延長這些食物的期限,雪櫃就是一個好幫手。

點解雪櫃有效減慢食物變壞?

在室溫較高的情況下,許多細菌可以迅速繁殖,導致食物變壞,所以進食這些食物後會很容易感到不適。雪櫃就可以通過製造較低的溫度來抑制細菌的生長及繁殖速度,但其實不能完全殺掉細菌,因為有些細菌,例如李斯特菌在低溫下仍然能夠生長繁殖。

當細菌要生長時,它需要製造更多的蛋白質。這通常需要兩個步驟:先將DNA(脱氧核醣核酸)指令複製到RNA(核糖核酸)中,然後細胞按照RNA的指令製造蛋白質鏈,在這個過程中,細胞需要用到一個工具,也就是酶(enzyme)。就像我們在日常生活中使用的機器一樣,在冰天雪地時,汽車會很難撻着,酶在一定溫度範圍內才會有最佳工作表現,在低溫下,酶製造新蛋白質的兩個步驟會進行得非常緩慢,同時亦拖慢了雪櫃中細菌的生長速度,繼而減慢食物變壞的速度。

其實每年都有大量未過期的食品,因為不少人誤解標籤的日期而落入堆填區,造成浪費,如今了解標籤的真正意思後,將來丟棄食物前,就要諗清諗楚了。

