通常我們會在食物包裝上見到兩類標籤，分別是「此日期前最佳」 和「此日期或之前食用」。這兩個標籤常在食物包裝上出現，到底兩者有何分別？

「此日期前最佳」是指食品於標示日期前，可以保證其狀態是最接近食物製造者所預期的狀態。換句話説，在該標示日期之後，食物的狀態，包括新鮮度、味道、香味或營養值，都不再是最好的質素，不過這又不代表食物不能吃，例如麵包，過期的麵包可能變得又乾又硬，但可能仍然是安全食用的。

「此日期前最佳」 和「此日期或之前食用」

「此日期前最佳」多數出現在已密封包裝好的食物上，例如餅乾、薯片、罐頭等，若適當貯存，可預期在該日之前食物能保存其特質。不過這些食物一旦開封，或以不適合的方式貯存，就可能會大大增加受污染的機會，標籤上的日期便不能再作準。如果把一盒要冷藏的凍肉放在室溫數小時，即使未過期，都可能會滋生引致食物中毒的細菌，例如沙門氏菌、李斯特菌等，細菌數量會增長至令人致病的程度，不能再安全食用。

而「此日期或之前食用」則關乎於食品安全，多數出現在新鮮食物上，例如魚生、魚、蔬菜等，意指食物在標示日期後會極容易腐壞，對健康構成即時危險。如果我們想延長這些食物的期限，雪櫃就是一個好幫手。

點解雪櫃有效減慢食物變壞？

在室溫較高的情況下，許多細菌可以迅速繁殖，導致食物變壞，所以進食這些食物後會很容易感到不適。雪櫃就可以通過製造較低的溫度來抑制細菌的生長及繁殖速度，但其實不能完全殺掉細菌，因為有些細菌，例如李斯特菌在低溫下仍然能夠生長繁殖。

當細菌要生長時，它需要製造更多的蛋白質。這通常需要兩個步驟：先將DNA（脱氧核醣核酸）指令複製到RNA（核糖核酸）中，然後細胞按照RNA的指令製造蛋白質鏈，在這個過程中，細胞需要用到一個工具，也就是酶（enzyme）。就像我們在日常生活中使用的機器一樣，在冰天雪地時，汽車會很難撻着，酶在一定溫度範圍內才會有最佳工作表現，在低溫下，酶製造新蛋白質的兩個步驟會進行得非常緩慢，同時亦拖慢了雪櫃中細菌的生長速度，繼而減慢食物變壞的速度。

其實每年都有大量未過期的食品，因為不少人誤解標籤的日期而落入堆填區，造成浪費，如今了解標籤的真正意思後，將來丟棄食物前，就要諗清諗楚了。

Reference:

MA, J. (2016, September). Understanding Food Labels – “Best Before” VS “Use By” Dates. Centre for Food Safety. https://www.cfs.gov.hk/english/multimedia/multimedia_pub/multimedia_pub_fsf_122_02.html

Difference between best before and expiry date - FreshMAG by Liebherr. (2020, April 6). FreshMAG MY. https://blog.liebherr.com/appliances/my/best-before-date-vs-expiry-date/

Silvis, M. (2018, April 23). Refrigeration slows – but doesn’t stop – food rot. Now scientists know why. Massive Science. https://massivesci.com/articles/bacteria-cold-refrigerator-safe-temperature/

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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