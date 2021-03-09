特約報道︱近期日圓貶值，明明是出國掃貨的大好時機，卻因為疫情關係無辦法飛出香港，睇到但食唔到的感覺實在難受。雖然距離出國還有一段時間，但又想趁這段時間大掃日本貨？與日本Yahoo、日本樂天兩大知名網購平台官方合作，香港代購第一品牌「Funbid」是您的好選擇，用最抵的價錢一次入手所有心頭好！

寄錯寄壞全額理賠 提供百分百安心嘅網購服務

香港人喜歡掃日本貨，不過卻礙於語言障礙、缺乏當地的付款方式而無從入手。有見及此，「Funbid」打造一個屬於香港人的日本網購平台，網站以全中文介面操作，設有香港廣東話客服、香港營業點，如有任何寄錯、寄壞，都可獲得全額理賠及換貨保障，所有資訊與費用皆公開透明化，給予貼心又安心的日本網購服務，商品價錢更分分鐘比於香港當地購買平一截！

免國際空運費用 加碼免服務費

由於「Funbid」聽到各會員的需求，認為國際運費的體積費價錢太高，因此由即日起採取只要商品三邊邊長不超過300CM，統一以克為單位實重收費，沒有最低重量級距（例如：小明購買一件模型商品，實重2.12公斤，國際運費則為$2.12 x HKD$50= $106，而使用免國際運費券，則國際運費為0元）。日本掃貨再也不怕包裝體積過大而產生額外的費用，提供更抵的國際空運運費！由即日起購買重量3KG內的商品不但免國際空運費，還可領取2張HKD$60空運折價券，再免平台服務費，加碼送上日本樂天網店最高8%回贈。另外推薦朋友登記會員，還送最高HKD$50購物金。趁著着優惠五花八門的期間，各位還不跟上這波日貨搶購熱潮？

有任何日本購物問題都可以直接打去Funbid客服熱線，在地客服為您服務，解決問題好專業！即刻點往擊下方連結，登記成為會員到Funbid掃貨吧！

Funbid：https://funbid.com.hk/

Funbid日本代購流程懶人包：https://funbid.com.hk/代購懶人包

客服電話：34688168

公司地址：香港中環租庇利街12－13號萬安商業大廈10字樓A室

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！