從來都沒有最好的學校，只有最合適子女的學校。不過，學生與學校的配對未必能盡如人意，有些是競爭劇烈下學位難求；有些是入讀後方知子女未能與學校匹配。轉校插班的念頭可能會因而閃過，但插班並非一個簡單的決定，小朋友會適應嗎？轉了一定會比原來的學校好嗎？

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最常見三大轉校原因

升學顧問梁永樂分享，轉校的真正原因離不開三大類，一是心頭高，見子女成績好想轉一間學術程度更佳的學校；二是不適應原校生活，想尋求更關愛的學校；三則是實際需要，可能由於搬家、心儀某一類學際的學校或子女較適合用某種語言學習等。

李女士(化名)的女兒原本於一英文私立學校就讀，去年成功插班轉讀一直心儀的熱門直資小學 — 保良局陳守仁小學。女兒於原校的成績一向都能保持全校十名之內，但她一直也有再試報陳守仁的想法。「其實當年小一也有申請陳守仁，但女兒完成三次面試後，最終沒有被取錄。」她續說，報讀插班也是以「非常平常心」看待，考到便轉，考不到於原校升讀亦可。

女兒成績優異 平常心成功插班陳守仁

於報名前，李女士並沒有與女兒商量，直至收到考試通知才告知女兒。「我不想給她壓力，收到筆試通知，我只是跟女兒說﹕『你之前報考過的學校，誠邀你去參加插班考試，你想去試試嗎？』。由於她也喜愛那間學校，所以也說可以試試看。」由於當時正值原校的考試，李女士認為女兒無需額外為插班試加操。

回憶考插班的經過，因為本身也沒抱太大期望，所以過程也沒有特別深刻感覺，最主要也是讓女兒表現自己。李女士分享，筆試要考中、英、數三科，數學是以英文考核，考試時間為兩小時。「女兒說英文卷有一頁不懂得做，內容是關於一份餐牌的。而由於女兒原校的數學也是以英文授教，所以對她來說沒有問題。」她認為報讀插班，最重要的是成績，學校一定會挑成績好的，所以相信女兒的筆試成績應該算是不俗。

沒有等別獎狀 面試問題大路

她又分享面試的安排，面試只邀請一位家長與小朋友出席，但到面試時家長與小朋友是分開面見的，家長會見校長，小朋友則會到校園參觀及另外進行面試。「問題也十分大路，都是為甚麼想轉校？如果獲取錄後小朋友不適應，家長會怎樣處理？等等。」

至於遞交的資料，李女士也是按網上系統的要求上載，沒有另外提交精美的Portfolio。女兒亦沒有甚麼特別的獎狀，也只是一些校際朗誦的參與證明。「雖然沒有特別驚人的課外活動獎狀，但女兒於原校也很踴躍參加課外活動，我覺得分享這些經驗也很有用。」

雖然以平常心報考，但獲得取錄後，李女士很花心思助女兒適應。「用了一個暑假的時間跟女兒商量及講解轉校可能要適應的地方。最可惜是因為疫情，所以也不能與原校同學及老師面對面道別。」此外，李女士很欣賞陳守仁送上學的安排，「無論甚麼年級，家長也可以陪同子女於學校操場等待上課室，我會與女兒一起吃早餐，又會主動跟同學打招呼，對女兒適應校園新生活很有幫助。」

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日期﹕2021年3月19日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

收費﹕早鳥優惠 $250 (3月17日或之前報名) / 原價 $380

講者﹕升學顧問 - 梁永樂

截止報名日期﹕2021年3月19日中午12時正

梁永樂擁有十多年教育版記者經驗，日夜在教育、學校、家長之間打滾，見盡很多學校的千奇百怪現象，現為兩個孩子的爸爸，並在多份報章專欄以「八爪魚爸爸」身份，分享對教育、學校、親子的看法。

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