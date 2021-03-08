「棉棉」頭上飛花～每逢3月初，都是木棉樹盛開的季節，大大朵紅色花果實，十足小時候玩的毽球；除此之外，萬千棉絮在空中飄浮的景象，更是每年春天到來的信息。棉絮以風傳遞繁衍，各位必然理解，但由於城市的灰塵，令棉絮混入了雜質，被指會引起呼吸道疾病，令有關方面近年起大力砍伐木棉樹。大家有沒有了解過木棉其實全身是寶？近日南豐紗廠所就以木棉樹為主題，舉辦了名為「幸會木棉」的展覽，由日常生活中的衣、食、住、行，嘗試梳理人與木棉樹的交叠，了解人與樹木的關係，提醒各位真正實踐「人樹共生」。今次由「幸會木棉」的導賞員蔡寶賢(Bobo)，帶領我們遊走荃灣區的木棉樹，了解時代變遷及各景點的獨特之處。

楊屋道新住宅與五十年木棉樹

荃灣於十多年前開始成為新市填發展的重點地區，除了貫通整個社區的行人天橋外，大量土地亦被私人發展商收購興建新式屋苑，而位於楊屋道近龍華戲院舊址位置，有一棵近50年的木棉樹屹立在新屋苑的正中間。雖然看似擁有不錯的生長空間，但仔細一看，樹身出現的支架，加上連接地底的泥土出現的洞口，縱然是木棉樹開花的季節，花朵卻完全失去蹤影，不禁令人懷疑樹木的健康，到底是氣候變化，還是人工移植的問題呢……

木棉樹見證屋邨時代歷史

一提起荃灣的屋邨，必定令人想起最大規模的福來邨。自1963年入伙至今，經已有58年的歷史，一直保留舊式屋邨設計。根據舊街坊的口述，位於屋邨旁的青山道公路段，與及對面的織綢廠附近，曾經種植大量木棉樹，春天時有很多棉花飄浮，現在只剩餘一棵已有六七十年的木棉樹。

荃灣海岸線之尖 柴灣角由來

荃灣西屬於工廠地帶，柴灣角休憩公園中，有一棵年過70年的木棉樹屹立在公園的中央。雖然看似平平無奇，但Bobo翻查歷史，發現此木棉樹出現的時間，還比起填海的時間更早；以相片作對照，見到這棵樹正位於最邊緣近海的地方，直到政府發展，填海拉直了海岸線，形成現在荃灣西整個工廠區。

看似無關痛癢的木棉樹，原來一直盛載住荃灣區的發展歷史，而活動中所帶出的名為「世界之約」的主題，正正是希望城市發展的同時，可以更重視人與自然之間的連結，在我們不斷取用天然資源之時，可作為一個提醒，啟發市民回饋大自然，真正做到可持續生活的價值觀，由微細的生活開始着手，實踐真正與世界及自然共生的理念。

今次的「幸會木棉」的活動，除了以上的木棉樹社區導賞團外，南豐紗廠內更有一系列有關活動，以日常生活的衣、食、住、行作分類：衣就是木棉染料，以傳統染色方法製作布料的工作坊；食就是以木棉花炮製的五花茶，與及限量發售的木衛二鑄茶所木棉蛋糕；住就是木棉絮紡紗示範和體驗；行就是由本地插畫師Connie專為今次活動繪畫的木棉地圖，了解該區與木棉樹之間故事的關係。

活動由即日起至5月30日，可遊覽南豐紗廠的相關專頁，以木棉樹為主題，計劃一個充滿本土風味的深度荃灣遊。

南豐紗廠「幸會木棉」

日期：即日起至5月30日

查詢：https://bit.ly/3ekdzIy

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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