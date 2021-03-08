一直以來Leica都會為不同的相機款推出特別版，這次就找來《007》占士邦主演Daniel Craig參與設計，推出了特別版Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams。新機的原型是備受好評的Leica Q2，機身是全黑色的主調，機身和鏡頭的鐫刻都鑲有金漆。此外，Leica標誌性的紅點，變成了黑底金字，令整部相機的設計比一般版更加高貴。新機還配有專屬的黑色小牛皮背帶，上面印有Leica標誌，用上金色扣環。

這款特別版Leica除了有占士邦Daniel Craig外，還有為《007》電影拍攝劇照的攝影師Greg Williams參與設計。新機的規格和普通版Leica Q2一樣，用上4,730萬像素全片幅CMOS，Summilux 28mm f/1.7 ASPH.定焦鏡頭，影像表現出色。Leica Q2 Daniel Craig x Greg Williams全球限量僅750套，售價$57,800。

記者：梁志穎

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